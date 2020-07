Sedm velkých lží o boubelkách

Kdo žádné takové geny nemá, může sice taky ztloustnout, ale musel by mít hodně špatnou životosprávu. Krom toho existuje takzvaná monogenní obezita, kterou způsobuje jeden konkrétní gen. Kdo ho má, bude obézní zcela jistě.

Lidé by si měli předně uvědomit, že ani ultra štíhlé tělo není zárukou dobrého zdraví a životního štěstí. Samotný fyzický vzhled tedy nehraje prim, ale to, jak se ženy ve svém těle cítí. Proto se dost často stává, že ve větší nepohodě jsou ženy s dokonalými křivkami, protože místo toho, aby se radovaly ze života, se neustále kontrolují a hlídají, něco si zakazují, nařizují a v životě se mnohem méně usmívají.

Jak ukazují mnohé výzkumy, až 2/3 shozených kilogramů se do jednoho roku u většiny z nich vrátí a téměř veškerá ztracená hmotnost je zpět do pěti let.