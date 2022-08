S nudou ve vztahu se dá bojovat

Jste zvyklí na vztahy, které fungují jak na horské dráze. Taky máte kamarádku, která vám poté, co jí vylíčíte drama s posledním bývalým, vždycky řekne: Tak aspoň to nebyla nuda… Jenže po kolikáté vám to už řekla? Nedostatek jistoty a neustálé přemítání nad tím, co se to vlastně děje a kam vztah směřuje, nás udržují v pozoru a zaberou velké množství mentálního prostoru i času. Bylo to vášnivé, ale také to bylo drama.

Podle několika výzkumů jsou strach a úzkost faktory, kvůli kterým nám protějšek připadá atraktivnější. Po období napětí se na chvíli dostaví období, kdy jste na vrcholu blaha. Ovšem takové turbulentní vztahy nebývají moc zdravé ani nevydrží moc dlouho. Stabilní vztah je mnohem bezpečnější, dává nám víc prostoru, ale také se může zdát nudný. Připomeňte si, proč turbulentní vztah nevyšel. Pomůže to dát současné soužití do lepší perspektivy.