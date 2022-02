Poradna: Zamilovala jsem se do ženáče, roky utíkají, ale já stále jen čekám

Hvězdou mezi nimi byl profesor z věhlasné pražské kliniky. Byl považován za špičkového lékaře a jezdil přednášet i operovat do zahraničí. Prostě kapacita, která vzbuzovala respekt a získávala mnohá ocenění. Byl navíc energický, chytrý, vzdělaný a vtipný. Nabídl mi místo na klinice, kterou vedl, a já ho přijala. Jeho pracoviště bylo prestižní a člověk se tu opravdu hodně naučil. Jako muž se mi pan profesor moc nelíbil. Prošedivělý pán se začínající pleší a bříškem, byť malým. Šuškalo se, že se líbí spoustě žen. Na řadu z nich skutečně dělá i dojem. Na mě ho ale neudělal. Měla jsem příjemného a hodného přítele. Při službách jsme se s panem profesorem setkávali. Jeho výkony byly obdivuhodné. Když jsme měli pauzu, seděli jsme spolu a povídali si. O medicíně, a pak i o jiných věcech. Imponoval mi svou vzdělaností, smyslem pro humor a optimismem. Začal mě přitahovat. Stýkali jsme se pak i mimo pracoviště. Tak se zrodila moje osudová láska. S přítelem jsem se rozešla a začala žít pro „svého profesora“. Měl mě od začátku také hodně rád, ale jeho situace byla jiná. Je o dvacet let starší a podruhé ženatý. Z prvního manželství má dceru a z druhého dva malé kluky. Vzorně se o ně stará. Když jsme spolu začali chodit, řekl mi rovnou, že mě miluje, ale nemůže opustit své kluky, protože v prvním manželství tu chybu udělal a dodnes ho mrzí. Vztahy mezi ním a dcerou nejsou ideální. Má mu za zlé, že od její matky odešel. Já jsem tuhle situaci naivně akceptovala. Náš vztah nabyl podoby jakéhosi divného manželství. Pomohl mi koupit byt a pravidelně se vídáme. Po několika letech kluci vyrostli a já jsem po něm začala chtít, aby se rozvedl. Sliboval, že to udělá, ale neudělal. Několikrát jsem se s ním rozešla, ale nikdy mi to dlouho nevydrželo. Když mě prosil, abych se vrátila, opět jsem podlehla. Tak to trvá patnáct roků. Čím jsem starší, tím se cítím osamělejší. Je mi 41 let a vím, že dítě už neporodím. Mám jen práci, pár přátel, jeho dvakrát týdně, ale jen na pár hodin. Občas společně letíme na mezinárodní kongres nebo na služební cestu. Na dovolenou, na koncert, do kina nebo na večeři musím s kamarádkou, případně s přáteli. On má stále hodně práce, musí se věnovat rodině a dětem. Mně jako by život unikal mezi prsty. Zase byly svátky a já zůstala sama. I letos jsem si pobrečela. Jako každý rok. Maminka jezdí k sestře a já celé rodině léta tvrdím, že jsem o svátcích s partnerem. Mám toho svého profesora stále ráda, ale pořád jen čekám. Na něco, co zřejmě nikdy nepřijde.