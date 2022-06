Podle jakých parametrů vybírat sluneční brýle

Přímý pohled do slunce zase může vyvolat vznik jizvy v místě žluté skvrny sítnice. Proto při výběru slunečních brýlí vsaďte především na jejich kvalitu.

Ačkoliv i obyčejné sluneční brýle volně prodejné v obchodech s módou zajišťují určitou dávku ochrany, pokud se chystáte na dovolenou nebo do podmínek, kde je sluneční záření intenzivní, ve vaší výbavě by neměly chybět kvalitní brýle z optiky.

„Je pravdou, že i méně kvalitní brýle dokážou částečně zabránit proniknutí nebezpečného UV záření do očí. Neznamená to ale, že jsou bezpečné. Při nošení levných slunečních brýlí zůstane zornička oka rozšířená, jako kdyby byla ve tmě. Širokou zorničkou potom sluneční záření lehce proniká do vnitřku oka, kde může napáchat škodu,” upozorňuje Kristýna Štěbetáková, optometristka z Alensa.cz.