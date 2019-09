Obujte se do podzimu, pořiďte si trendy kozačky pod kolena

Móda se ráda opakuje a jinak tomu není ani v případě kozaček pod kolena. Ty totiž letos zažívají velký comeback a objevily se snad ve všech přehlídkách světově uznávaných návrhářů. Inspirujte se jimi i vy a pořiďte si alespoň jeden pár do svého botníku.

Nezapomeňte ale, že musí skvěle sednout. To znamená, že mezi nimi a lýtkem nesmí být mezera, ale zároveň by se neměly do nohy zařezávat. V módě jsou zejména minimalistické hladké modely z přírodní či broušené kůže.