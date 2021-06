Nicole Kidmanová: Velká rozhodnutí dělám s malou opatrností

V rozhovoru pro The Daily Telegraph se Nicole podělila o své zkušenosti z této doby: „Měla jsem výjimečnou možnost zůstat v průběhu natáčení seriálu Nine Perfect Strangers s dětmi v bezpečí. Učila jsem se s nimi a sama jsem začala s italštinou. Byli jsme nesmíme ukáznění a dělali jsme jen to, co nám dovolili, takže jsme virus nedostali. Máme ale přátele, kteří s covidem bojovali a mnozí z nich prožili peklo. Často jsme si říkali, jestli je to zlý sen, nebo se to opravdu děje. Věřím, že už to brzy skončí.“