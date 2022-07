Neuroložka Marta Vachová: Nechci být jen tím, kdo předepisuje léky

„Jako lékařka, myslím, jsem společnosti více prospěná. Otec byl pro mě veliký vzor, takže jsem ani dlouho nepřemýšlela nad tím dělat něco jiného než medicínu. A bylo mi brzy jasné i to, že to bude obor neurologie a péče o nemocné s roztroušenou sklerózou,“ ujistila Novinky lékařka.

V její práci je nejtěžší to, když se setká u mladého člověka s maligní formou roztroušené sklerózy (RS). Naštěstí se to stává jen u zhruba 5 procent všech případů.

Jelikož má dva syny, stará se ve volnu o rodinu, ráda chodí na koncerty vážné hudby, miluje turistiku. „A poslední, co mě hodně nabíjí, to je Řím. Ráda cestuji, Řím je moje srdeční záležitost, místo, kde člověk cestuje časem,“ prozradila.

„Vždy se snažím, aby byla moje práce poněkud nadstandardní, aby to nebyla jenom rutina. Nechci být jen tím, kdo předepisuje léky, vyhodnocuje stav pacienta, podívá se na snímky magnetické rezonance. Snažím se s pacienty povídat, znám jejich příběhy, možná o tom jednou budu psát knihy. Protože to, co napíše život, je neuvěřitelné a nikdo jiný by to nevymyslel,“ pokračovala dále primářka z teplické neurologie.