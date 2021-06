Nejstarší aktivní tanečnici je 106 let

Eileen Kramerová se narodila v zálivu Mosman Bay v Sydney. Svoji kariéru začala jako vystudovaná tanečnice. S baletním souborem Bodenwieser cestovala prvních deset let po celé Austrálii. Poté odcestovala do Indie, a následně se usadila v Paříži. Její další kroky mířily do New Yorku, kde žila až do svých 99 let. Cestovatelský život si vyžádal svoji daň v podobě ztráty rodiny.