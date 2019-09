Návrhářka Iva Burkertová poslala na molo modelky v rouše Evině

Modelky a modelové se proto na mole prošli doslova v císařových šatech, tedy buď zcela bez oblečení, nebo jen v úsporných korzetech, které zakrývaly jen to nejnutnější.

Pochopení udržitelnosti v celé její komplexnosti vidí návrhářka především v přístupu: „Myslím si, že je důležité znát příběhy za tím, co konzumujeme a tím i příběh, co je za danou věcí poté, co nás opustí. Teprve pak začneme vnímat módu spíš lokálně, budeme využívat správné zdroje, upcyklovat, přemýšlet o cirkulární ekonomice, a vlastně si díky tomu i víc hrát a víc si věcí vážit,“ dodává.