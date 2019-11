Návrhářka Hana Noble: Ženy zbytečně řeší svá těla

Hanku zajímala móda vlastně odjakživa, její maminka si totiž všechny své šaty šila sama. Když se pak při studiu dějin umění na vysoké škole vydala na stáž do Londýna, každou volnou chvilku trávila procházením trhů a zapadlých vintage obchůdků.

Nejvíc ji oslovily ženské siluety šatů z 50. let. Přivezla si jich několik domů, kde ještě vylovila pár pokladů z babiččina šatníku. Podle originálních retro střihů jí pak maminka ušila nové kousky, které Hana často nosila do společnosti.

Její šaty budily úžas

„Pochopitelně budily náležitou pozornost a brzy se mi začaly ozývat stylistky s prosbou o jejich zapůjčení na focení. Kontaktovaly mě i první zájemkyně o koupi, a maminka proto našila pár dalších šatů,“ popisuje Hana.

Tehdy pracovala v galerii, kterou však zanedlouho majitelé zavřeli. Nastalo dilema: Hledat novou práci, nebo se vrhnout do podnikání?

Pro Hanku předvádějí její kamarádky různého věku i postav (zde např. Kristýna Boková). Zákaznice si tak mohou modely představit na reálných křikách. Foto: archiv Hany Noble

S rozhodnutím Haně pomohla jedna ze zákaznic. Nabídla se, že bude prodávat v jejím obchodě výměnou za jedny šaty měsíčně.

„Já jsem přitom ještě pracovala, bála jsem se, co by bylo, kdyby to nefungovalo. Neměla jsem s podnikáním žádné zkušenosti. Navíc je tu velká investice do látek a do ušití šatů profesionální krejčovou, aby měly odpovídající kvalitu,“ vysvětluje štíhlá tmavovláska.

Nakonec se ale rozhodla pro risk a své značce Lazy Eye dala všechno. Dnes již nevystačí jen se starými střihy, vytváří vlastní kolekce inspirované minulostí. Nejvíc podnětů nachází ve starých filmech, na fotografiích a u slavných osobností minulých dekád.

Z jejích modelů čiší originalita, velká ženskost a kouzlo starých časů. Foto: archiv Hany Noble

Prodávání v butiku na pražských Vinohradech bylo pro Hanku i celkem příjemným zpestřením mateřství.

„Nejsem typ ženy, která je spokojená jen s péčí o domácnost a děti. Znám ženy, které to opravdu baví a jsou v tom neustálém bytí ve střehu, vymýšlení svačinek a aktivit skvělé. Já jsem ale byla ráda, že jsem se svými dnes již čtyřletými dvojčaty strávila dopoledne. Odpoledne jsem vyrážela prodávat do butiku. Přiznám se, že jsem si do práce chodila tak trochu odpočinout,“ říká Hanka.

Zapomeňte na mindráky

A proč vlastně Lazy Eye? Hana v názvu odkazuje na svou oční vadu, kvůli níž má jedno víčko přivřené. Říká se jí syndrom líného oka (lazy eye). Jako by šlo o vzkaz jejím zákaznicím – ona sama totiž své postižené oko vůbec nevnímá jako vadu na kráse.

Přestože by se dala nesouměrnost odstranit operací, nepomýšlí na ni. Netrpí totiž přehnanými pochybnostmi o svém vzhledu – což se ale bohužel o většině žen říct nedá. Nejistotu z vlastního těla v nich podle Hanky často umocňují matky.

Od dívek se štíhlýma nohama tak slýchá, že vypadají jako kozí nohy, dívky se světlou pletí zásadně odmítají žlutou, aby nebyly moc bledé. Ženy jsou nervózní z upnutých šatů, mívají pocit, že by do nich měly mít ploché břicho, sebemenší křivka je nežádoucí. V zrcadlech důkladně prohlížejí své ruce a záhyb kůže a tuku u prsního svalu.

Inspiraci silnými ženskými osobnostmi, jako byla slavná letkyně Amélie Erhartová, přiznává i v názvech svých kolekcí. Foto: archiv Hany Noble

„Na fotkách to všem fotoshopují a normální ženy pak mají pocit, že nevypadají normálně. Sexsymboly z minulosti jako Sophia Lorenová přitom měly velká prsa, sice dost úzké pasy, ale málokdy ploché břicho, za své ruce se nestyděly. A nikdo se jim za bříško nebo ruce neposmíval. Vypadat dobře je totiž hodně o umění vynést to, co mám k dispozici,“ říká Hanka.

A vyvrací také představu, že dívkám s bujným hrudníkem sluší všechno.

Takovou postavu je naopak docela složité obléknout. „Když jste zakrytá, vypadáte jako michelin. Nejlépe těmto postavám svědčí výstřihy, ale každé ženě není příjemné nosit neustále výstřihy a poutat pozornost,“ dodává.

Přehlídky bez modelek

Ostatně odvahu svým zákaznicím Hanka dodává i svou obchodní strategií. Například její poslední kolekci, která je věnována hudbě 70. let a zejména její ikoně Patti Smithové, předváděly na molu v Českém muzeu hudby slavné ženy a Hančiny kamarádky.

A rozhodně se o nich nedá říct, že by měly typické míry modelek. Hana totiž chce, aby si ženy dokázaly její šaty představit na sobě, na reálných křivkách.

Na mladičké štíhlé a vysoké modelce vypadá dobře cokoliv, ženy ale mají mnohem rozmanitější tvary, kterým lichotí jiné styly a střihy. Nafocené kolekce Lazy Eye, na kterých najdete ženy různého věku i tělesné stavby, to dokazují.

Stylová jako Francouzka

Hanka se se svou strategií i kreativitou strefila do černého. O tom svědčí i to, že její modely proslavily Kristýna Boková a Vica Kerekes. S maďarskou herečkou ji pojí i osobní přátelství. Však také do butiku Lazy Eye chodívají občas zákaznice právě s fotkou sexy rusovlásky v Hančiných šatech.

„Pokud ale máte jinou postavu, stejné šaty vám nepadnou stejně a výsledek může být zklamáním. V tu chvíli je na prodavačce, aby vám dokázala najít vhodnější střih, který zdůrazní právě vaše přednosti.“

Celkově je podle ní lepší neřídit se tím, co nosí ostatní nebo jaké zrovna panují trendy. Každý by si měl najít vlastní styl.

„O Francouzkách se říká, že jsou stylové, a ty přitom právě trendům příliš nepodléhají,“ zdůrazňuje Hanka, která je příznivkyní pomalé módy. Všimla si, že dřív trval trend vlastně po celou dekádu, zato dnes v obchodech najdeme něco jiného každé tři měsíce.

Hanka se svou strategií i kreativitou strefila do černého. Foto: archiv Hany Noble

„Pokud si ale koupíme oblečení podle jednoho trendu, bude se nám špatně kombinovat s jinými trendovými kousky a za chvíli se nám okouká.“

V konfekci přitom bývá problém najít nadčasové kousky, obchodní domy samozřejmě chtějí, abychom se do nich vracely co nejčastěji.

Jak nosit šaty

Její zákaznice si někdy nebývají jisté, jak šaty doplnit a kam v nich vlastně vyrazit.

„Často nevědí, jak šaty uchopit, co si k nim vzít. A tím se dají šaty úplně potopit, nebo naopak vyzdvihnout. Na stylingu závisí, jestli budu vypadat elegantně a formálně, nebo to doplňkem trochu shodím a můžu tak jít i na rande do parku,“ vysvětluje Hanka.

Právě rozhodování mezi lodičkami a plátěnými teniskami, sakem, svetříkem či džínovou bundou je ale pro mnoho žen stále problém.

Nové modely Hana nejčastěji testuje sama na sobě, třeba při procházkách se svými dvojčaty. Foto: archiv Hany Noble

Mimochodem, právě Patti Smithová by mohla být pro mnohé ženy zajímavou pomocí v hledání originálního stylu a v posilování sebevědomí.

„Tato umělkyně mě fascinuje dlouhodobě, je velmi inspirativní a kreativní. Má svůj vlastní styl, líbí se mi, že i ke stárnutí přistupuje se zdravým sebevědomím a hrdě nosí své šedivé vlasy,“ nadšeně líčí Hanka.

Proč všichni milují elasťáky?

Podobně na ni působí i statečná letkyně 20. a 30. let minulého století Amélie Erhartová. Právě v loňské aviatické kolekci se značka Lazy Eye poprvé pustila i do navrhování kalhot. Ty jsou pro návrháře mnohem větším oříškem než šaty.

„Pokud mají být vypasované a hezky sedět, musí brát švadlena v úvahu konkrétní míry zákaznice. Ženy se totiž zásadně liší v poměru pasu a boků, ty mají různě tvarované nebo jinak vysokou část mezi sedem a pupíkem. Proto je tak těžké koupit v konfekci kalhoty, jež vám opravdu sednou. A proto taky dnes tolik žen a dívek nosí elasťáky,“ myslí si a přiznává, že i ona sama si elasťákovým obdobím prošla na vysoké škole.

Mezi její dobré kamarádky patří i Vica Kerekes. Zákaznice často chtějí právě šaty, které pro ni vytvořila. Foto: archiv Hany Noble

Hlava v oblacích

Hančina tvorba někdy nečekaným způsobem ovlivňuje i její život. Aviatickou kolekci chtěla nafotit ve stylovém prostředí letiště v Mladé Boleslavi. S modelkou dostaly nabídku, aby se také proletěly. Namísto vyhlídkového letu je ale čekala akrobacie ve větroni se spoustou otoček a výkrutů. Dostaly dokonce i rychlokurz seskoku padákem.

„Jak se pilot pustil střemhlav k zemi, ječela jsem a omdlévala z přetížení,” směje se Hanka. Za týden ale letěla znova a pak zas. Vášeň pro létání ji od té doby naprosto pohltila.

Sicilská vdova? Proč ne!

Při našem setkání měla Hana na sobě kostým z lahvově zeleného manšestru v typické siluetě 70. let. Všechny své modely totiž poctivě zkouší, aby zjistila jejich výhody a nevýhody i náročnost údržby.

Pro své kousky si vybírá kvalitnější, ale i choulostivější materiály, jako je hedvábí. Zákaznice jsou pak někdy zaskočené, že šaty nemůžou hodit do pračky podobně jako džíny.

„Právě proto, že jsou drahé a kvalitní, si zaslouží větší péči. Zato je není nutné tak často prát nebo čistit – vydrží déle než tričko, které do pračky hodíte po jednom nošení.“

Její značka Lazy Eye je dnes už pojem. Foto: Petr Hloušek, Právo

Při vymýšlení dalších kolekcí se nechává inspirovat i svými zákaznicemi. Nápad na následující kolekci jí vnukla poznámka ženy, jež si zkoušela černé šaty. Poznamenala, že si připadá jako sicilská vdova. Hanku to vyprovokovalo k mnoha úvahám. Proč by na looku sicilské vdovy bylo něco špatného?

„Ženy si tak v černé připadají, ale je to přece symbol dráždivosti a nedostupnosti. Ve filmech jako Řek Zorba vdova chodí v černém několik let. Je to silná, přitažlivá žena, která často odmítá muže a oni po ní o to víc touží,“ líčí se zápalem Hanka.

Setkala se i se zákaznicí, která hledala černé šaty na držení smutku, a tak trochu ji zamrzelo, že podobný zvyk je dnes spíš okrajovou záležitostí. To jistě souvisí i s naší neochotou bavit se o smrti jako takové. I toto téma se bude snažit svou další přehlídkou otevřít.

Opět bude hledat inspiraci v minulosti i ve slavných dílech malířů a spisovatelů – od viktoriánské módy přes Goyovy obrazy až po Annu Kareninu.

„Nebude to jenom černá, v jiných zemích se nosí i bílá. Tentokrát půjde hlavně o sukně, košile a kabátky, jež lze kombinovat s moderními kousky. Nebudou chybět luxusní krajky, brokát, žakár, samet, dupion nebo taft,“ plánuje Hana.