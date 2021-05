Mýty a fakta o kabelce královny Alžběty II.

Život příslušníků britské královské rodiny do velké míry určuje protokol a tradice. Místo trendů raději následují klasický styl, který se v průběhu let nemění. Příkladem může být i ikonická kabelka Launer, kterou nosí královna Alžběta II. již sedm desítek let. Jakou funkci plní a jaký je její obsah?