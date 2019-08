Městské mýty pramenící z našich strachů a lidské touhy po tajemnu

„Je to vážně pravda, můj známý byl přímo u toho!“ Jakmile uslyšíte podobnou větu, máte skoro jistotu, že bude následovat fáma. Aby působila co nejvíc věrohodně, popíše vypravěč místo, dobu i osobu, které se vymyšlený příběh stal.

Dobře zvolenou základnu měl na libeňském plynojemu. Jednak odtud viděl do dalekého okolí, jednak samotný plynojem představoval ideální místo pro zametení stop: postačila by jediná sirka.

„Hrdina je oblečen do přiléhavého trikotu z poctivé hnědé hověziny. Na hlavě má koženou kuklu, na temeni vybíhající do hřebenu (asi pro lepší stabilitu při letu). Obličej mu chrání letecké brýle a před ústy se mu klinká náustek kyslíkové masky pro pobyt ve výškách. Přišitý na prsou nese svůj symbol: žlutou, třikrát zatočenou pružinu. Na nohách kotníčkové šněrovací boty s mohutnou podrážkou z pěnové gumy,“ popsal ho vzletně spisovatel a básník Petr Stančík v románu Pérák.

Právě to nepochybně inspirovalo šeptandu o fiktivním brněnském řeznictví, v jehož okolí se ztrácely mladé dívky. Jeden voják prý pro jistotu doprovázel svou slečnu až před krám, kam zaskočila koupit kus masa k večeři. Když se dlouho nevracela, vešel za ní – ale nikde nikdo. Vydal se tedy dozadu do skladu a zastihl dva muže, jak jeho milou právě porcují…

Než byla v roce 2007 postavena skutečně účinná bariéra, vydalo se po ní okolo tří set nešťastníků. Přesné statistiky neexistují. Až do revoluce totiž most nesl jméno Klementa Gottwalda a režim informace o sebevraždách tutlal, aby jméno prvního dělnického prezidenta nediskreditoval.

„Kolem deváté večer byla moje známá nakupovat v Hypernově v Průhonicích. Když skládala věci do auta, oslovil ji seriózní pán kolem padesátky, v obleku, s diplomatkou. Prý měl poblíž nějaké jednání a ujel mu spoj: nehodila by ho na Opatov?

Nejdřív chtěla odmítnout, ale pak se jí chlápka zželelo. Hodil diplomatku na zadní sedadlo a sám se posadil vedle řidičky. O kus dál zastavili na křižovatce na červenou a on požádal, zda by si mohl přesednout dozadu, že se mu vpředu dělá špatně. Vystoupil, blikla zelená, známá dostala strach a ujela. Když se doma podívala do diplomatky, našla v ní jen rukavice a ocelovou strunu…“

Podobný fiktivní příběh vraždícího stopaře jste už určitě také slyšeli, ostatně jeho různé varianty lze vystopovat až do 19. století. Mezinárodní folkloristika ho nazvala The Killer at the Backseat, Vrah na zadním sedadle. Pravdou ovšem je, že brát do auta stopaře představuje zbytečné riziko.