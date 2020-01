Mark Hamill: Úspěch Hvězdných válek byl požehnáním i prokletím

Když se po třiceti letech natáčelo pokračování Hvězdných válek, nemohl chybět. A objevil se pochopitelně i ve strhujícím závěru ságy s podtitulem Vzestup Skywalkera. Nejraději ale vzpomíná na to, jak to pro něj vlastně celé začalo.

„Na konkurz v roce 1976, který vidím jako dnes, se dostavili všichni mladíci ve správném věku, velikosti a výšce. Ti vyvolení pak dostali možnost zahrát jednu scénku. Netušil jsem, o co jde. George Lucas nám jen řekl: ‚Předveďte to a pak si o tom promluvíme.‘ Asi při mně tehdy stál herecký bůh, protože roli Luka Skywalkera jsem dostal, aniž bych četl scénář,“ vzpomíná Mark.

Nejvíc se těšil na to, že mu role otevře cestu do Evropy, kam se vždycky toužil podívat. Do té doby se mu to nepodařilo – přestože jeho otec byl kapitánem námořnictva Spojených států a rodina se sedmi dětmi se neustále stěhovala z místa na místo.