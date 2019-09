Koupila si vysněné svatební šaty, kterých se odmítá vzdát. Chodí v nich i na nákup

Když se čtyřiapadesátiletá Dawn Winfield-Huntová počátkem letošního srpna vdávala, měla na sobě jako mnoho jiných nevěst vysněné svatební šaty. Na rozdíl od nich se ale nespokojila s tím, že je bude mít na sobě jen při obřadu. Naopak, nosí je od té doby co nejčastěji, a to až do prvního výročí sňatku. A rozhodně se je nebojí zašpinit.