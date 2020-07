Keira Knightleyová: Hrát musím, nic jiného neumím

Až po dvaceti úspěšných letech kariéry Keira poprvé prozradila, co jí při jejím hereckém startu dodalo nejvíce odvahy. Byla to scéna s oscarovou dámou Judi Denchovou v romantickém dramatu Pýcha a předsudek (2005), který Keiře vynesl první nominaci na zlatou sošku.

„Stalo se totiž, že tahle veliká hvězda zapomněla svůj text. Bylo to při našem dlouhém dialogu a Judi si ho prostě nemohla vybavit. Byla z toho opravdu frustrovaná. Pro mě, tehdy devatenáctiletou začínající herečku, to byla jedna z nejúžasnějších věcí, kterou jsem mohla zažít. Díky tomu jsem pochopila, že nikdo není dokonalý. Prostě to opakovala znovu a znovu a scénu dokončila.“