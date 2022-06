Kateřina Oujezdská: Casting bývá místo plné nervozity

„Moje úloha je přečíst si důkladně scénář a pak ve spolupráci s režisérem a producentem vymyslet, kdo bude ve filmu hrát. Pochopit základní vizi a snažit se ji naplnit, najít do jednotlivých rolí ideální představitele. Někdy se naše představy liší a já se pokouším tu jejich narušit. To mě na tom baví, ráda překračuju zaběhnuté mantinely. Kdyby film obsazovali dva specialisté na casting, vzniknou dva úplně odlišné snímky,“ říká.

Například do filmu Protektor kdysi hledali židovku a všichni si představovali tmavou dívku. Kateřina však uviděla v divadle modrookou, plavovlasou Janu Plodkovou, která se jí moc líbila. K jejímu prosazení bylo nutné lehce pozměnit scénář – a zafungovalo to, Jana dostala za roli Českého lva.

Její čich na lidi je obdivuhodný. Dokáže bezpečně odhadnout, kdo s kým bude ve filmu fungovat. Naráží ovšem na problém. „V českých hereckých školách se studenti učí divadelní herectví a bývá pro ně velká komplikace stát před kamerou. Na castingu je mým úkolem pomoct jim, aby to dokázali, byli co nejautentičtější a nejpřirozenější.“

„Je to pro nás teď hrozně důležité. Dlouho jsme si na to téma povídaly a vytvořily jsme metodiku, jak nejlépe fungovat. Casting bývá místo plné nervozity, kam si herec přichází utrhnout kousek štěstí a zvítězit. Často to však není o vítězství, ale jen o přiblížení představě režiséra. Neúspěch může být velmi frustrující – a zbytečně. Je to jen začátek nějakého pracovního procesu,“ říká.