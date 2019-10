Jaroslava Stránská: Na natáčení Modravy jsme se vždycky těšili

Docela jo. Určitě bych se nechtěla koukat na mrtvoly nebo dávat lidem pokuty. Ale umím si to představit, zvlášť v přátelském prostředí v menším místě, jako natáčíme na Šumavě, kde se prakticky všichni znají a oslovují se křestními jmény…

Musíme dodržovat všechno, nepřidat si ani písmenko, natož vlastní větičku, protože se snažíme mluvit v šumavském nářečí. Takže to bylo docela náročné. Ale všichni respektujeme, že při natáčení seriálu v přirozeném prostředí i s autenticky působícími akcemi něco vymýšlet na místě by znamenalo zdržování.

Bral to docela dobře. Počasí nikdo neovlivní, tudíž se čeká. Tehdy to bylo půl dne, jenže déšť neustával. Ale když normálně prší, tak prostě prší a točí se.

Někdy byla, a jaká! Třeba jsme v květnu začali točit scénu, která se dokončovala až v srpnu. V květnu na Šumavě v tu dobu padal sníh. Abych se v létě nemusela pařit v bundě, tak jsme to roztočili v krátkých rukávech… Což je hodně drsné.

Ano, už jsme v Srní s panem Soukupem dělali film Jak ukrást Dagmaru. Věděla jsem, jak asi tamní prostředí vypadá. Tehdy jsme bydleli v Hotelu Srní, teď ve Vydře. Můj manžel má přímo v Srní rodinu, tetu a strejdu, takže to tam znám.

Jezdím ráda na dovolenou na Šumavu, letos už ji mám za sebou. Nedá se srovnat například Lipno, které je rovinatější, ale hlavně se spoustou turistů. V tom našem cípu: Sušice, Kašperky, Modrava je jich také dost, ale nějak se to rozprostře.

To je pravda. Když se začala v televizi vysílat první řada, tak se při dalším natáčení místní na nás chodili koukat jako na exoty. Vlastně všechny postavy policistů v seriálu mají jako předlohu konkrétní skutečné osoby.

Letos v květnu uběhlo deset let od natočení prvního pilotního dílu! Měl otevřený konec, jenže pak nebyly peníze, vše se zastavilo a znovu jsme začali až po čtyřech letech.

Jééé, vy jste hodná, děkuju! Asi to jsou geny, protože žádné úpravy nemám, kromě rovnátek, která jsem nosila kvůli jednomu vytočenému zubu, a zdravotní operace očí.

Myslím si, že oba rodiče nevypadali dlouho na svůj věk. Vidím to i na tetě, maminčině sestře, které bude 79 let, ale vypadá tak na šedesát. Možná je to i tím, že mám stále dobrou náladu.