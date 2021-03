Jaké trendy vládnou pánskému jarnímu šatníku

Současná situace poznamenala i módní trendy. Letos se do popředí dostává zejména sportovně elegantní pohodlná móda. Minimalistické teplákové soupravy se nosí nejen na doma, ale také do měst.

Stačí je tak doplnit denimovou bundou a stylovými teniskami. Návrat zaznamenává také pánský army styl. Co se týče svršků, jarnímu šatníku vévodí klasické elegantní trenčkoty a bombery.

Letí zejména modely, které jako by vypadly ze 70. let, tedy nylonové, lesklé a oversized. Co se týče barev, neutrální odstíny doplňuje žlutá, která je ostatně i barvou letošního roku. Ve sportovní módě zase vládnou neony.