Jaké róby celebrity vynesly na dobročinný večer amfAR

Pro bílou barvu se rozhodlo hned několik hvězd. Herečka Gwyneth Paltrowová si oblékla minimalistickou, rovně střiženou bílou róbu zdobenou červenou výšivkou, ve které vypadala jako opravdová dáma. Celý look korunoval uhlazený účes a decentní líčení.

Herečka Cara Santanová se naopak oblékla do krátkých šatů ušitých z pštrosích per, které jí přidaly na jemnosti a ženskosti. Poslední povedenou bílou róbu zdobenou zlatými reliéfy vynesla herečka Emily Hampshirová. Ta ji navíc sladila i s čelenkou do vlasů, což je trend, který kraluje letošnímu podzimu.