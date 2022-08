Jak prodloužit životnost sportovního oblečení

Výzkum společnosti Runners Need ukázal, že 44 % lidí neví, jak se starat o své sportovní oblečení. Téměř polovina z nás je zvyklá oblečení z funkčního materiálu prát společně s ostatními kousky z šatníku. To je ale také důvod, proč nám sportovní oblečení nevydrží tak dlouho, jak bychom chtěli. Jak se o něj správně starat?

Běžecké oblečení by se také nemělo prát častěji než jednou týdně.

Zakázané je také používání bubnové sušičky, protože to má tendenci urychlovat degradaci elasticity.

Baví vás běhat v jakémkoliv počasí a vaše běžecké boty podle toho také tak vypadají? Možná vás napadlo dát je do pračky, ale to rozhodně nedělejte, jinak hrozí jejich poškození.

To samé platí i pro fénování mokrých bot. Vysoká teplota fénu by mohla narušit elastická vlákna v botě a ty by se pak mohly smrsknout. Pokud potřebují boty vyčistit, použijte mýdlovou vodu a houbičku.