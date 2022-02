Horký trend nadcházející sezony: 70. léta

Jedním z hlavních trendů následující sezony budou 70. léta. Co to znamená? Vyndejte ze dna skříně dříve tolik oblíbené zvonové džíny, roláky nebo minisukně. Naučíme vás, jak tyto retro kousky přirozeně vnést do vašeho šatníku, tak aby váš look působil moderně a trendy.