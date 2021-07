Historička Marie Michlová: Gentleman by se dříve vzdal všeho, jen aby si uchránil čest

Quinnová píše historické romance, které patří do žánru červené knihovny, a mělo by se k nim tedy přistupovat jako k naprosté fikci. Zatímco Jane Austenová psala o své současnosti a její společenské romány nabízejí sarkastický pohled na život v tehdejších „lepších rodinách“ na anglickém venkově.

Na rozdíl od bohatství, které lze snadno ztratit, ale někdy i znovu získat, ztráta cti byla nenapravitelná. Gentleman by se proto vzdal všeho, jen aby si uchránil čest, byl pro ni ochotný i padnout. Pro většinu lidí byla tím nejcennějším, co měli.

Někteří kajícní hříšníci byli sice do společnosti přijati zpět, nicméně celá jejich rodina se ocitla v jakési „podmínce“. Stačilo další škobrtnutí, a důvěra se ztratila zcela, a to vůči všem.

Právě proto se rodiny snažily od svých „černých ovcí“ odstřihnout, aby se hanba jednotlivce co nejméně podepsala na ostatních příbuzných. Exkomunikace kvůli ztrátě cti, to byla skutečně tragédie.

Do společnosti byli uváděni ti, kteří na to byli připraveni a kteří zpravidla zahajovali dospělý život se všemi právy a povinnostmi. Muži museli dosáhnout vzdělání a mít aspoň představu o budoucí kariéře. Slečny to měly jednodušší, protože se o sebe často nemusely samy finančně postarat, ale i jejich uvedení do společnosti se často odkládalo.