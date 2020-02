Giorgio Armani: Móda znásilňuje ženy

Pětaosmdesátiletý italský návrhář uvedl, že je na čase, aby řekl to, co si myslí. Dodal, že žena může být znásilněna na mnoho způsobů: „Jak uvržení (ženy) do sklepa, tak i její nucení, aby se oblékala určitým způsobem, jsou formy sexuálního násilí. Když se žena prochází po ulici a vidí reklamu, na které je žena v oblečení s odhalenými ňadry a pozadím, chce být taková také. I to je způsob jejího znásilňování.”