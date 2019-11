Doplňte železo, získáte energii

Základem prevence anémie je pestrá strava. Náš organismus totiž železo poměrně těžko vstřebává, navíc ze zeleniny a ovoce hůře než z masa. Proto i když se soustředíme například na játra, fazole, čočku, hovězí maso, červenou řepu, mandle, ořechy, listovou zeleninu, granátová jablka a další potraviny, které ho mají dostatek, nemusí to stačit. Pomůžeme si např. vyšším přísunem potravin obsahujících vitamin C, který vstřebávání železa do krve podporuje a zlepšuje.