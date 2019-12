Co Meghan nesmí, Kate v pohodě projde aneb Měnící se pravidla královské rodiny

Poslední kritika se na vévodkyni ze Sussexu snesla, když televize ITV zveřejnila výňatky z rozhovorů s Meghan a jejím chotěm z dokumentárního filmu o jejich cestě do Afriky.

Naneštěstí se tak stalo v době, kdy Harryho bratr princ William s manželkou Kate pobývali na návštěvě Pákistánu. A jako by to nestačilo, ITV zveřejnila útržek z rozhovoru s Meghan ve stejný den, kdy stanice CNN odvysílala vůbec první interview s Kate, které poskytla médiím od chvíle, kdy se vdala za Williama.

„V královské rodině existuje nepsané, avšak železné pravidlo, podle kterého člověk neudělá nic, co by přitahovalo pozornost, když jsou ostatní členové rodiny na turné,“ podotkl Rhiannon Mills. Ať už bylo načasování náhodné, či ne, dokazuje to, že Harry a Meghan „nedbají na protokol“, přidal se expert na královskou rodinu Richard Fitzwilliams.