Christian Louboutin: Po stopách červených podrážek

Fascinace vysokými podpatky mu zůstala. „Chtěl jsem být návrhářem obuvi, ale nevěděl jsem, že taková profese existuje. Pak mi někdo dal knihu o Rogerovi Vivierovi, návrháři, který vymyslel jehlový podpatek, a hned jsem věděl, že chci dělat to co on,” řekl Louboutin v rozhovoru pro magazín The New Yorker.