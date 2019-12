Čeští hračkáři bojují o děti důvtipem

Kromě něj nabízí v e-shopu Kosáčci.cz další hračky podobného typu, avšak z dovozu. Petře Kosinové nevadí, že bude řeč pouze o jejich „vlajkové lodi“. Vždyť sedmdesát procent PIX-IT se vyváží – do Evropy i do Severní a Jižní Ameriky.

Nejisté odvětví, do značné míry závislé na vánočních prodejích, nebylo něco, po čem by Petra Kosinová zprvu toužila.

Jeden známý, jenž zastupuje čínské podnikatele v Česku, ji vzal na veletrh do Číny. Tam uviděla výrobky z potravinářského silikonu a napadlo ji, že by se z takového poddajného materiálu dala vyrobit vzdělávací stavebnice.

„Původně jsem si představovala, že jen dovezu něco, co tady budu prodávat, ale vrhla jsem se hned do toho nejtěžšího – vlastního výrobku.“

Petra Kosinová řadu svých kolegů hračkářů zná a nedomnívá se, že by mezi nimi panovala rivalita, to spíše soudržnost.

„Zcela běžně se nám stává, že lavičku v časovém limitu postavit nezvládnou. Přitom je to podle mě úkol pro pětileté dítě do pěti minut,“ stěžuje si Jan Lát, jenž je zároveň jedním z majitelů rodinné firmy, v níž působí už třetí generace Benešů a Látů.

„Stavebnice půjčujeme do školek, ať je tam mají, ať si s nimi hrají. Některé firmy vysazují stromy, my máme svůj způsob, jak být společensky zodpovědní a jak naši republiku nevést k tomu, že z nás bude montovna. K většině stavebnic ani nedáváme návody, za což nás někteří rodiče nemají rádi. U několika sad už jsme k tomu sice byli ‚donuceni‘, ale odmítáme je dělat ve stylu tuhle kostičku sem a pak tam. Nechceme vychovávat cvičené opičky, snažíme se vést děti k vlastní kreativitě,“ vysvětluje Jan Lát.

Jeden ze strojů, takzvaná kašírka, zrovna slepuje vrstvy hracích plánů deskových her a puzzle. Jiné zařízení opodál na chvíli stojí a pracovnice jej láduje hnědými kostkami, jako by to byla polínka do kamen. „To je lepidlo – klíh,“ vysvětluje ředitel.