České pošťačky se staly světovými šampionkami ve fotbale

V New Yorku se pak pošťačky v semifinále utkaly s týmem migrantek z Řecka, ve finále se proti nim postavil ženský tým ze Saúdské Arábie. Pošťačky v silné konkurenci nakonec dokázaly získat první místo. Na turnaj se přitom nijak výrazně nepřipravovaly.

„Před pražským kolem jsme se sešly jednou, v našem rekreačním zařízení na Moravci. Jedno odpoledne holky hrály, a to bylo vše,“ uvedla Marta Selicharová, CSR manažer a ředitelka Nadace České pošty, která má na starosti právě otázky společenské odpovědnosti. Ta byla také ve spolupráci s Mádlovou iniciátorkou nápadu sestavit amatérský fotbalový tým České pošty.

V týmu se nakonec sešlo osm žen nejen z Prahy. „Jsou to pošťačky z různých koutů republiky, například z Rakovníka, Lovosic, ze Vsetína. Opravdu to nebylo jednoduché dát do kupy,“ upozorňuje Selicharová.