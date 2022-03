Celibát necelibát aneb I faráři byli jen muži

„Koncem šestnáctého století nepředstavovali kněží vždy jen vzor ctnosti a odříkání. V kostele leckdy hlásali něco úplně jiného, než předváděli ve skutečném životě. Hřešili na to, že jsou pro světské právo nedotknutelní. Neměli proto žádné zábrany, zaznamenal jsem dokonce případ, kdy farář zabil ve vzteku pacholka za to, že pustil koně pást se na jeho poli,“ připomíná spisovatel Jiří Sankot.

„Pro slušnou ženu, která chtěla ve společnosti něco znamenat, to nebyla dobrá vizitka, obecně se mělo za to, že farská hospodyně není jen kuchařka, ale také farářova milenka,“ konstatuje Jiří Sankot.

Konflikt se snažili řešit i rokycanští konšelé, zda uspěli, ale nevíme – prameny mlčí. „Bohužel to není jediný příběh, který skončil do ztracena. Ze šestnáctého století se dochovalo málo písemných zdrojů,“ podotýká Jiří Sankot.

O to větší cítili zklamání, když oblíbený děkan požádal v roce 1579 o přeložení do Jindřichova Hradce. Zejména když bylo všeobecně známo, že stěhovat se nechce ani tak on jako jeho věčně nespokojená hospodyně, kterou konšelé označili za „lehkou a bouřlivou ženu“.

Kuchařka dokonce vyhrožovala vraždou a sebevraždou: „Kde ona bude chtíti, tu on musí bejti, a kdyby ho měla prázdná bejti, že by jeden nůž do sebe vrazila a druhej do něho,“ stěžovali si radní v dalším dopise, jímž žádali arcibiskupa o ochranu kněze a potrestání nezdárné ženy.