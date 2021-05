Bára Seemanová: Pudr a make-up si do Tokia neberu

Všimla jsem si, že hodně plavců, včetně vás, před závody poslouchá hudbu. Proč?

Pustit si hudbu, která mě baví, je pro mě před závodem, někdy i před tréninkem jednoduše příjemné. Podle nálady si u ní můžu zpívat, odreagovat se. Nebo naopak úplně vypnu, soustředím se na to, co mám v hlavě…

Důležité je neslyšet ostatní časy holek na bazéně, pískání. Hudba slouží jako taková bariéra od okolního světa.

Máte už sestavený nějaký olympijský playlist?

Vůbec, poslouchám vždycky to, co mě právě baví. Úplnou směsici všeho, od rapu po českou klasiku. Teď mi ve sluchátkách zrovna jede poslední album Justina Biebera.

Co ty české hity?

U mě vítězí staré skladby od Hany Zagorové, Karla Gotta, klasika. Je to sranda. Všichni je známe. A na bazénu nám zrovna tyhle staré písničky jedou.

Reproduktory k jejich přehrávání máme hned za bloky. Skladeb je celkově asi čtyřicet, ani se moc neopakují, protože souhrnnou délkou odpovídají tak našemu jednomu tréninku… Já mám z nich nejradši To tehdy padal déšť od Heleny Vondráčkové.

Nejvíc se mi zpočátku věnoval právě táta, který kdysi závodně plaval, poté trénoval, a v prostředí bazénů tak strávil desítky let

Pojďme ještě na závody. Tam se vyvolávají i jména. Jak se vyslovuje vaše příjmení?

Normálně Seemanová (výslovnost Sémanová – pozn. red.). V cizině je komolí na „Símenová“, tedy poangličťují. Němci říkají zase Zémanová. Příjmení mi vůbec lidé pozměňují hodně často. Dá se říci, že vždycky, když se s někým novým seznamuji, tahle otázka padne.

I já jsem tápala. Co ale vím jistě, je, že plavete odmala. Kdo vás učil první tempa?

Táta s dědou, k nim se občas přidávala máma. Ale nejvíc se mi zpočátku věnoval právě táta, který kdysi závodně plaval, poté trénoval a v prostředí bazénů tak strávil desítky let. Já jsem pak pod jeho dohledem zkoušela první tempa v Berounce. Posílali si mě ve vodě s mámou. A táta přitom říkal věty: Dej takhle a takhle ruce, začni kopat nohama, dej pod vodu hlavu…

Bára za týden uplave kolem šedesáti kilometrů. „Nicméně mě to ve vodě pořád baví, o čemž svědčí i to, že jsem nikdy nezatáhla byť jediný trénink.“ Foto: Jan Handrejch, Právo

Kolik vám bylo?

Tak pět? Možná i míň. Popisuju vám teď momenty, na které se pamatuju. Ale vždycky všude k tomu ještě doplním, že jsem snad dřív plavala, než chodila. Plavání je pro mě přirozené. Patří ke mně od doby, kdy jsem začala vnímat svět. Byla to pro mě vždycky zábava.

Nemám ráda situace, kdy nevidím na dno, nevím, co je pode mnou. Jednoduše se při podobném plavání bojím

Plaval nejen váš táta, ale i váš bratr. Kdo má doma nejvíc medailí?

Teď už asi já. Ovšem brácha byl v bazénu taky hodně dobrý. Jen už ho plavání nenaplňovalo. Patřil ale svého času mezi českou špičku. Časem ho tak nebavilo jít „se stádem“ a plavání nechal. Šel si vlastní cestou, začal posilovat, boxoval.

Ještě se vrátím k vám, k Berounce. Je pravda, že jste v ní roky neplavala?

Nejen v Berounce, ani v žádné jiné řece, rybníce, moři, v otevřené vodní ploše… Sice se v nich, jak se říká, ráda smočím, ale dál od břehu nikdy neplavu. Nemám ráda situace, kdy nevidím na dno, nevím, co je pode mnou. Jednoduše se při podobném plavání bojím.

U nás mě ve vodě a pod ní děsí nejrůznější ryby, v moři zase žraloci. Z bazénu jsem zvyklá pod hladinou vidět, což mi v přírodě chybí.

Takže z katamaránu byste do moře neskočila?

Nejen z katamaránu, já bych neskočila ani z loďky třeba do té Berounky. Naposledy jsem do ní vlezla asi v deseti. Vím, že jsem tehdy šla s babičkou a její kamarádkou, která s sebou měla malého vnoučka. A ten kluk jí najednou říká: Proč má ta holčička pořád na sobě kruh? Není na to veliká?

Už v té době jsem lezla do řeky s kruhem nebo jsem si vzala lehátko, na něž jsem se uvelebila v pozici, abych neměla nic z těla pod vodou, aby mě nemohlo nic „kousnout“.

V bazénu vám tohle nehrozí. Mohou přijít ale jiné komplikace. Laická otázka – když se v něm tolikrát otočíte, nemotá se vám hlava? Případně nenarazíte na konci?

Ne, vůbec. S bazénem jsem dávno sžitá, takže ani závratě, ani nárazy mi v něm nehrozí. Při plavání se pod vodou orientuju, a to podle takového téčka namalovaného na dně. Poznám tak, že jsem na konci. Navíc, my plavci nemáme hlavy vyloženě pod vodou, periferně vidíme.

A slyšíte při plavání něco?

Vnímáme jen své zvuky, ty, co vznikají při pohybu. A taky slyším pískání své trenérky.

Mezi ženami drží čtyři české plavecké rekordy: 50, 100, 200 a 400 metrů volný způsob. Foto: Toyota Česká republika

Na co se vás ještě lidé obvykle ptají, když jim řeknete, co děláte?

Hodně se opakují otázky, jak u znaku poznám, že jsem na konci (to už jsem vám vysvětlila), jestli mě z plavání něco bolí, proč jsem z tréninku tak unavená, když jen ležím na vodě, nebo proč mám ráno mokrou hlavu…

Ta poslední otázka hodně padala na střední škole. Někteří spolužáci se mě vytrvale ptali, jestli venku pršelo.

Mě ještě překvapilo, že se plavci dokážou v bazénu zpotit. Je to pravda?

Plavci se dokonce hodně potí. Což samozřejmě jako divák nevidíte, protože závodíme, trénujeme ve vodě. Pocení se ovšem dá rozpoznat podle našich červených tváří…

I proto musíme po výkonu dost pít, abychom ztráty vody z těla dohnali. Já po každém tréninku v bazénu – trvá obvykle dvě hodiny – vypiju zhruba litr vody. A nedávno jsme měli i testy pocení, kde se zjišťovalo, kolik tekutin bychom měli ideálně doplnit.

Kolik je to ve vašem případě?

Úplné rozbory ještě nemáme, ovšem předpokládám, že to může být i více než ten litr.

Zmínila jste dvouhodinový trénink. Plavete každý den?

Plavu od pondělí do soboty. V neděli mám volno. Přičemž od pondělí do pátku mě čeká po bazénu ještě suchá příprava, jdu běhat, do posilovny. V sobotu mám program volnější. Záleží vždycky i na tom, v jaké fázi je příprava na konkrétní závod či akci. Co je právě vhodné.

Plavci mají například volnější kotníky, takže třeba běh není tak častý. Stávají se při něm úrazy.

Během studií jste trénovala před vyučováním. Na kolikátou jste musela být na bazéně?

Na šestou. Do pražských Radlic jsem jezdívala s tátou, který tam občas trénoval nebo si šel sám zaplavat. Ráno mě tedy vždy někdo odvezl, po tréninku jsem jela mhdéčkem do školy, po vyučování zase mířila na bazén.

Nebála jste se, že v MHD, třeba v zimě, nastydnete? Něčím se nakazíte?

Ani ne, když jsem byla mladší, měla jsem docela dobrou imunitu. Navíc, zhruba do patnácti let se náš sport bere spíš jako koníček, nic mě nenutilo přemýšlet, zda se náhodou nenakazím.

S tím, jak jsem začala závodit na vrcholové úrovni a kolem nás se vyskytly různé nemoci, už o přesunech víc přemýšlím. Po vypuknutí pandemie se cestám městskou dopravou dokonce vyhýbám. Nemám z toho příjemný pocit. Díky testování sice vím, že mám v těle nezbytné protilátky, ale tahle nemoc je nevyzpytatelná.

„Konfekční oblečení na mně vypadá divně. Musím proto v krámech hodně hledat. Některé věci typu šaty bez ramínek jsou pro mě úplně vyloučené. Kvůli svalům na rukách v nich vypadám jako chlap.“ Foto: Jan Handrejch, Právo

Vy jste ji prodělala?

Ty protilátky potvrzují, že pravděpodobně ano, ovšem nevšimla jsem si toho. Souvisí to asi s tím, že covidem onemocnělo několik lidí z týmu, takže byl i na bazéně, kde trénujeme…

Nechci riskovat, že jakkoli onemocním, proto jezdívám hlavně autem. Hodně mi to ulehčuje cestování, a to hlavně časově. Řidičák jsem ostatně měla už před osmnáctinami. Rodiče na mě ještě asi půl roku dohlíželi, abych si vše zažila, pak mi dali důvěru, že to v provozu zvládnu. (smích)

Zatím jsem je nezklamala. Řízení mě baví. Mám krásnou toyotu, hybrida s automatickým manuálem, což oceňuju hlavně při popojíždění Prahou a při tankování.

Podobná svoboda musí být skvělá, když k vašemu životu roky patří brzké vstávání a tréninkový režim, ne?

Je, vstávání je pro mě totiž odjakživa za trest. Ráda spím. Když jsem byla ještě ve škole, táta mě obvykle budíval kolem páté. Z postele jsem vylezla ve čtvrt na šest, v půl jsme museli odjet z domu. V tomhle tempu jsem po ránu ani moc nejedla, maximálně jsem si dala ovoce.

A to vám stačilo?

Několik let ano, pak se mé tělo ozvalo. Úsporný režim se organismu nelíbil a dal mi to patřičně najevo. Onemocněla jsem mononukleózou. Pochopila jsem pak, že musím cosi změnit, abych dál mohla plavat.

Zjistila jsem, že v bazéně nesmím mít hlad. Proto už snídám, po tréninku si dám tu snídani ještě jednu. Jím obecně velmi ráda. A to vstávání se taky zlepšilo. Maturitu mám šťastně za sebou, už tolik nespěchám.

Hokejisté po obědě rádi spí. Máte to stejně?

To bych dělala moc ráda, jenže teď máme kvůli nejrůznějším proticovidovým opatřením odpolední trénink od půl druhé. Jsem ráda, když si mezi ranní a odpolední fází sednu.

Kolik toho vůbec za týden uplavete?

Kolem šedesáti kilometrů. Nicméně mě to ve vodě pořád baví, o čemž svědčí i to, že jsem nikdy nezatáhla byť jediný trénink. Dokonce jsem nedávno dorazila na bazén s natrženým mezižeberním svalem. Sice to bolelo, v noci jsem se budila, sotva jsem mohla řídit auto, ale stejně jsem vstala a jela trénovat. Domů mě poslala až trenérka (Petra Škábová – pozn. red.).

V kolik při podobném životním tempu chodíte spát?

V deset. Nikdy jsem neponocovala, ani mě to nelákalo. Na paření zase nebyla energie. Ráda spím a věděla jsem, že musím být ráno na tréninku. Po maturitě mi tak pomohlo, že začínám plavat „až“ v sedm.

Ulevilo se mi taky tím, že se už neučím. Po ranním tréninku mě totiž ve všední dny čekal ještě ten od pěti do sedmi. Než jsem se dostala domů, bylo osm, pak jsem se najedla a v devět večer nálada na učivo moc nebyla. Jsem ráda, že mám střední za sebou.

Po ní měla následovat americká univerzita v Louisville. Kdy odlétáte?

Stále platí plán, že po olympiádě v Tokiu. Jelikož se odložila o rok, odletím do Států asi letos na podzim. Zatím vím jistě, že v Louisville budu součástí skupiny plavců, kteří většinou v USA již jsou. Budu trénovat pod novým trenérem, soutěžit v univerzitní lize a do Evropy se budu vracet na důležité závody. Takhle zní naše dohoda.

„U nás mě ve vodě a pod ní děsí nejrůznější ryby, v moři zase žraloci. Z bazénu jsem zvyklá pod hladinou vidět, což mi v přírodě chybí,“ říká Bára. Foto: Toyota Česká republika

Jak jste přišla zrovna na kentucké Louisville?

Zavolal mi tamní trenér. Zjistila jsem si, že tam hodně spolupracují s evropskými plavci, že nemají problém pouštět je na důležité akce mimo USA. Ve výběru univerzity bylo pro mě taky hodně důležité, aby si mí trenéři mezi sebou sedli, aby byli schopní se domluvit…

Ano, bude to určitě změna, spíš změny. Čekají mě například závody jednou za dva týdny, budu plavat pro tým, trénovat ve skupinách, střídat vytrvalostní a rychlostní závody. Žádné další konkrétní představy si zatím ale dělat nechci.

Doufám jen, že vše klapne tak, jak má. Jsem nekonfliktní typ, týmový hráč. Nenaštve mě, když mě někdo v bazénu předjede.

Už víte, jaký obor budete na univerzitě studovat?

Původně jsem přemýšlela o psychologii, teď se kloním k nějakému ekonomickému oboru, asi zvolím marketing. Chci vystudovat univerzálnější obor, protože zůstat v USA mě neláká. Zázemí, rodiče, přítele mám v Praze.

Covid-19 změnil také vaši přípravu na LOH. Sledujete, jak trénuje konkurence?

Nějaké zprávy ze světa, od kamarádů mám. Vím tak, že Česko bylo k profesionálním sportovcům poměrně radikální. Zákaz tréninků nepadl na týdny, co vím, nikde kromě nás. I proto jsme čas uzávěry procestovali. Na podzim jsme odjeli trénovat do Polska, následovaly různé závody v jiných evropských státech.

Vše míří k Tokiu. Je pro vás osobně velká komplikace, že se hry o rok odložily?

Každý sportovec musí mít před sebou plán, podle nějž se připravuje. Snaží se namotivovat k určitému bodu, připravit se na určitý závod. Olympijské cykly proto dávají smysl. Příprava se kumuluje, v našem případě směřuje na léto.

Lituju tak sportovců, kteří to chtěli dotáhnout právě do Tokia a tam se s kariérami důstojně rozloučit. Najít motivaci na další rok musí být pro ně hodně těžké. Já končit zatím nehodlám, zkomplikovalo mi to pouze tu Ameriku.

Na kolika tratích budete na LOH závodit?

Zatím mám splněné limity na sto a dvě stě metrů, plus jsme se kvalifikovaly na štafetu.

A věříte, že olympiáda v červenci bude?

Téměř na sto procent. Nedávno nám, díky našemu olympijskému výboru, jedna slečna z Tokia ukazovala, jak to tam vypadá. Vše je připraveno. V Japonsku dokonce běží kampaň, která na hry láká diváky. Podle plánů by na ni mohli přijít alespoň ti místní. Ale kdo ví, co se ještě změní? Možná je také olympiáda úplně bez diváků.

Let z Prahy na olympiádu do Ria v roce 2016 absolvovaly plavkyně Bára Seemanová (vpravo) a Lucie Svěcená ve sportovním oblečení. Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Přenesme se v čase, do července. Co si s sebou před odletem zabalíte do kufru?

Všechno možné. V kufru budou ale převažovat plavecké věci, oblečení české výpravy. Asi přidám i nějaké džínové kraťasy, tričko a pár věcí do posilovny. Plus sloníčka od mámy, kterého vozím všude pro štěstí. Jiné talismany ovšem nechci, nerada se na ně upínám. To jich pak má člověk u bazénu plný batoh a zběsile kontroluje, zda jsou všechny. (smích)

Co kosmetika?

Té budu mít také minimum. Pudr a make-up nechám doma určitě. Do bazénu to neunosím, dávno se nemaluju ani po trénincích. Do Tokia se mnou tak poletí maximálně gel na obočí a řasenka, což je můj líčící standard.

Až jednou skončíte s plaváním na vrcholové úrovni, víte, co vás bude bolet?

Docela přesně. To, co plavcům začne ochabovat jako první, jsou záda, ruce. Vidím to i teď, když delší dobu netrénuju. Proto taky vím, že se i po skončení kariéry hýbat musím.

K vašemu sportu patří úzký pas, široká ramena. Oblečete se v konfekci?

Skoro ne, konfekční oblečení na mně vypadá divně. Musím proto v krámech hodně hledat. Některé věci typu šaty bez ramínek jsou pro mě úplně vyloučené. Kvůli svalům na rukách v nich vypadám jako chlap. A ještě k tomu všemu mám velmi dlouhé nohy. Ani shánění kalhot není zrovna lehké. Musím kupovat jen ty prodloužené.

Zatímco olympiádu v Riu v roce 2016 absolvovala ve sportovním oblečení, na vyhlášení ankety Sportovec roku 2018 se ukázala v krásných šatech. Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Jakou velikost si pak z obchodů berete?

U kalhot je to 36, u triček a mikin tak 38. Což vlastně není zlé. Některé holky plavkyně to mají ještě horší… Že sportuju, si sice podle mé postavy neznalí tipnou, ale plavkyni ve mně spíš nehledají. Jinak se oblékám ráda, o čemž svědčí i můj šatník.

Převažují v něm plavky?

Ne, ty mám tak desatery, na trénování. Závodní do toho nepočítám, těch je vážně hodně. Fasujeme dvoje za rok a já nedokážu vyhodit ty staré, proto jich mám plný šuplík.

A stydíte se v nich někdy?

Ani ne, je to moje „pracovní“ oblečení. Na bazéně jsem taky v kolektivu, který se zná. Scházíme se hned po ránu, a to řešíte jen trénink, pak to, že chcete z vody a že se chcete jít najíst…

Zkrátka, jsem v plavkách třináct let, nic mi z nich neleze, není v nich nic ani moc vidět, tak se nestydím. Ani na bazéně, ani někde na pláži.

A stihnete koncem léta tu pláž?

Snad jo. Po olympiádě bych měla jet ještě na univerziádu do Číny. No a pak si dopřeju tak dva týdny volna. Budu se snažit vypadnout za mořem a sluníčkem. Přilepím se na lehátko, z něhož vstanu jen proto, abych se smočila ve vodě.

Ráda létám do Řecka, kde mi hodně chutná jejich kuchyně. Líbilo se mi taky v Dubaji. Až léto skončí, poletím snad už do těch Států, kde budu studovat až do příští olympiády.

Nebude se vám stýskat? Po příteli? Po psovi?

Bude, ale třeba si je zabalím s sebou. (smích) Odlet asi lehký nebude. Máme doma štěňátko kontinentálního buldoka. Jsem si ale jistá, že přítel se o něj dobře postará. Dělá to už teď.

Navíc v říjnu mě čeká mistrovství Evropy, v prosinci svět. A co bude dál? Uvidím. Mezi Prahou a Louisville budu v následujících třech letech cestovat. Pak bude zase další olympiáda.