Anthony Hopkins: Divím se, že jsem ještě naživu

Při poděkování Akademii připomněl Anthony Hopkins příhodu, která byla pro jeho život zcela zásadní. Bylo mu sedmnáct, když si dodal odvahu a zašel si v rodném městě pro autogram slavného velšského herce Richarda Burtona.

„Byl tehdy se svou první ženou Sybil a dobíral si mě kvůli místnímu fotbalu, o kterém jsem v té době nic nevěděl, a on jím byl posedlý. Nemohl jsem věřit, že to je ten samý muž, kterého jsem nedávno viděl na plátně. Jedno jsem ale věděl jistě: musím odejít z Walesu a stát se slavným. Byl to boj, ale snad to vyšlo.“

V novém filmu The Father (Otec) francouzského režiséra Floriana Zellera hraje starého muže s pokročilou demencí, zmítajícího se mezi agresivitou a zmatkem. Podle kritiků je to jedno z nejlepších Hopkinsových představení.

„Ve své vlastní rodině jsem nikdy demenci nezažil. Otec zemřel na srdeční chorobu, matka skoro v devadesáti na stáří. Celý film je o tom, že si otec nechce přiznat, že tento problém skutečně má,“ přibližuje roli.

„Florian si moc přál, abych úlohu vzal. Řekl, že scénář napsal pro mě. Jméno postavy je skutečně Anthony, dokonce má i moje datum narození 31. prosince 1937. Byl jsem poctěn.“

Ve filmu jsou náročné srdcervoucí scény, přesto Hopkins říká, že to pro něj byl snadný film. „Řeknu to takto: jednak je to proto, že mi je už třiaosmdesát, jsem tedy ve věku, kdy by se mi něco podobného mohlo stát, a za druhé to prostě dělám už dlouho. A pokud máte skvělý scénář a naučíte se text, je to zcela automatické, něco jako nasednout do auta a jet. Jednu věc jsem si ale při hraní tohoto otce uvědomil: že to pro muže, který je zvyklý suverénně ovládat celý svůj život a teď nad vším ztrácí kontrolu, musí být zničující tragédie. Proto sám dělám vše možné, abych tomu všemu předešel,“ vysvětluje.

Na svém Instagramu se nejen rád fotografuje se svými obrazy, ale sdílí třeba i videa, jak hraje na klavír nebo si povídá se svým kocourem. Jeho účet sledují víc než tři miliony lidí. Foto: Instagram @anthonyhopkins

Nejdůležitější je podle něj udržovat si svěží mozek. Pomáhá mu v tom mnoho koníčků.

„Od dokončení filmu The Father jsem nepracoval a vlastně jsem celý rok žil v izolaci kromě toho, že jsem si nedávno dvakrát dojel na očkování. Maluju, hodně čtu, učím se básně a taky hraju na klavír. Bylo mi pět, když mě matka donutila učit se na něm. Pokouším se zvládnout obtížné pasáže od Rachmaninova, Chopina a Skrjabina. Nemám ambice hrát v Carnegie Hall, dělám to pro své vlastní potěšení. Klavír Bosendorfer mám v suterénu, abych nikoho nerušil.“ říká.

Manželka ho donutila malovat

„Moje žena Stella mě už před několika lety donutila malovat poté, co našla některé moje staré kresby a zalíbily se jí.”

Teď obrazy dokonce i prodávám. Na malování také nemám žádné školy, dělám to jen pro radost.“ S oblibou předvádí svá pestrobarevná abstraktní díla, stejně jako hru na klavír, fanouškům na sociální síti Instagram.

Rozmanité kreativní koníčky mu prý také pomáhají se samotným herectvím - díky nim si totiž udržuje duševní pohodu, která je pro některé role zásadní věcí: „Věděl jsem, že mám všechnu sílu zahrát v současné verzi krále Leara, aniž bych se ponořil do sebelítosti. A Father je to samé. Jako herec musíte mít absolutní sebevědomí, stejně jako má špičkový sportovec. Nemyslím aroganci, ale musíte si věřit.“

Spolu s Jonathanem Prycem předvedl v dramatu Dva papežové přímo herecký koncert. „Hraní pro mě není nic těžkého. Je to jako sednout do auta a jet,“ říká. Foto: Profimedia.cz

A z jeho posledních rolí, například z dramatu Dva papežové (2019), kdy má za ztvárnění konzervativního papeže Benedikta XVI. další oscarovou nominaci, je jasné, že je pořád na vrcholu své kariéry. Na otázku, zda ho stáří vůbec v něčem omezuje, odpovídá:

„No, teď už nemůžu běhat, bolí mě kolena. Často si v souvislosti se zdravím vybavím, co mi při natáčení filmu Lev v zimě řekla Katherine Hepburnová: ,Vždy se starej o své zdraví. Bez něj to je konec.‘ Trvalo mi však dost let, než jsem si to v hlavě pořádně srovnal a došlo mi, že mám jen jeden život.“

„Byl jsem nesnesitelný!“

Dnes je to víc než čtyřicet let, co Anthony Hopkins skoncoval s alkoholem. A kdy s ním začal? Bylo to po jeho prvních rolích v divadle.

V roce 1963 ukončil Královskou akademii dramatických umění v Londýně a na jevišti se začal naplno projevovat jeho výjimečný talent.

Hned v roce 1964 debutoval v londýnském Royal Court Theatre v inscenaci Shakespearova Julia Caesara. V shakespearovských dramatech hrál ostatně často, a to v režii samotného Laurence Oliviera. Právě v té době slávu nezvládal a začal pít.

„Některá představení jsem si vůbec nepamatoval. Chodil jsem po nich do divadelních barů, kde jsem byl obklopen samými snoby a ryl jsem do režisérů. Byl jsem nesnesitelný,“ přiznává.

Za roli kanibalistického vraha Hannibala Lectera v Mlčení jehňátek (1991) získal Oscara. Foto: © 1991 Orion Pictures Corporation

A pak přišla jeho první cesta do Ameriky. Hollywood ho okamžitě okouzlil. „Nikdy jsem neviděl něco podobného, jako je slunná Kalifornie. Každý večer jsem chodil do restaurací, pil tequillu a nechal se oslepovat září reflektorů,“ vzpomíná. Pravidelně sedal za volant posilněný alkoholem.

„Jednou jsem se probudil až v Arizoně, aniž bych si pamatoval, jak jsem tam jel. Tak jsem si řekl, že pít přestanu, a taky jsem to přesně 30. prosince 1975 udělal a nepiju dodnes. Vlastně se divím, že jsem ještě naživu, měl jsem být mrtvý už před mnoha lety,“ dodá s úsměvem.

Superhvězdou v pětapadesáti

Po deseti letech v L. A., v roce 1984, se Hopkins odstěhoval zpět do Londýna. Do města stříbrného plátna se vrátil po sedmi letech a do roka byl za roli kanibalistického vraha Hannibala Lectera v Mlčení jehňátek (1991) poprvé oscarový.

A i když měl už předtím solidní hereckou kariéru, až tento horor z něj udělal superhvězdu. Bylo mu skoro pětapadesát.

Víte, že... Třetí manželkou mu je od roku 2003 o devatenáct let mladší herečka Stella. Z prvního manželství má dceru, herečku a zpěvačku Abigail Hopkinsovou (53).

V lednu 2017 uvedl, že mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom.

Když navštíví hrob svého otce, vždy u něj recituje báseň velšského básníka Dylana Thomase.

V roce 1993 mu Alžběta II. udělila rytířský titul sir.

Má kocoura jménem Niblo, kterého adoptoval v Budapešti.