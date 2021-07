Anna Honzáková: První česká lékařka si studia trpělivě vyvzdorovala

Přestože první žena na světě, Elizabeth Blackwellová, promovala na lékařské fakultě v USA už v roce 1849 a lékařky začaly v následujících desetiletích působit i v Británii, Francii nebo v Německu, rakousko-uherská monarchie zůstávala pozadu. Až do začátku 20. století mohly ženy v Rakousku-Uhersku o řádném vysokoškolském studiu na lékařské fakultě jen snít.

Když se tedy první dvě Češky, Anna Bayerová (1852-1924) a Bohuslava Kecková (1854–1911), vydaly v 80. letech 19. století studovat medicínu do Švýcarska, začala jim česká spisovatelka a zastánkyně vzdělávání žen Eliška Krásnohorská psát, aby se dozvěděla, jak se jim daří. S Bayerovou si dopisovala roky. Zajímalo ji mimo jiné to, jestli jim náročné studium přece jen nějak neškodí. Nic podobného samozřejmě nezjistila.

Oběma mladým Češkám však Vídeň jejich zahraniční lékařský diplom neuznala. Po velkých prosbách získaly nakonec aspoň svolení odejít do Bosny a léčit tamní muslimky. Krásnohorská se proto začala ještě více snažit o povolení dívčího studia v Čechách.

Anna se narodila v roce 1875 v Kopidlně, jako páté z šesti dětí v rodině lékaře Jana Honzáka. Už v dětství ráda chodívala za otcem do ordinace nebo se s ním vydávala na cesty za pacienty, jak píše v jejím životopise Eva Uhrová (Anna Honzáková a jiné dámy, 2012).

A protože se jí ve škole dařilo, a navíc měla klidnou, rozhodnou povahu, začali rodiče pomýšlet na to, že ji jednou pošlou studovat do Švýcarska. V monarchii tehdy dívky ještě ani nesměly maturovat.

Pro vdovu byl dosavadní život v Kopidlně nadále neudržitelný a s tím klesla i šance dětí získat vzdělání. Dům na náměstí se zahradou, nevelkým hospodářstvím a polnostmi proto ještě v tomtéž roce prodala a odstěhovala se s dětmi a svojí sestrou do Prahy. Rodinné úspory a peníze za prodej majetku uložila. Měly sloužit především ke vzdělání dětí.

Usadila se na předměstí, na rozrůstajících se Královských Vinohradech, v jednom z činžáků v dnešní Belgické ulici. Do třípokojového bytu s kuchyní se muselo vejít osm lidí. Hrabě jim přispíval částkou, která pokryla nájem.

„Osobně setkala jsem se s Krásnohorskou poprvé po maturitních prázdninách, kdy nás všechny abiturientky Minervy pozvala do svého bytu ve Spálené ulici, aby s námi pohovořila o našich universitních studiích,“ vzpomínala Anna v roce 1940 v časopise Ženská rada, kam přispívala i její přítelkyně Františka Plamínková.

Podle vzpomínek její mladší sestry Albíny ji při prvním vstupu do posluchárny spolužáci vypískali. Ostatně medici se dívali na dívky mnohem více spatra než profesoři. Ti se k nim aspoň chovali zdvořile, když už je na školu přijali. Studenti naopak s chutí šířili publikované názory slavného profesora Eduarda Alberta, že „žena má menší mozek než muž, a není proto přizpůsobena k vysokoškolskému studiu a k vědecké práci a není schopná, nebo jen v malé míře, logického a abstraktního myšlení“. Kromě toho dívky podezírali z jakési blíže neurčené „nemravnosti a nechtěli se v jejich společnosti zabývat lidským tělem.

Zkoušky byly veřejné, a tak je vždy skládala za velkého zájmu spolužáků. Při praktické části jejího závěrečného rigoróza bylo prý v posluchárně tak plno, že by se tam nevešla už ani noha.

Očitá svědkyně, porodní asistentka Hermína Krásná, která později odešla z kliniky za Annou do její soukromé ordinace, vzpomínala, jaký to byl poprask. Medici se polohlasem škodolibě těšili, jak u profesora Karla Pawlíka dostane jejich spolužačka konečně pořádně zabrat. Jenže jim sklaplo. Ten totiž její výklad komentoval jen „dobře, výtečně, dobře, výtečně“.

V pondělí 17. března 1902 byla Anna Honzáková promována jako první lékařka na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Ale i když šlo o průlomovou událost, která přivedla do Karolina zástupy lidí, o promoci napsaly jen ženské časopisy.

Od Elišky Krásnohorské dostala Anna k promoci prsten s opálem. Slečna doktorka, jak ji začala spisovatelka oslovovat, si ho ale natolik považovala, že ho vůbec nenosila. Do konce života ho schovávala na dně zásuvky svého psacího stolu.

Jenže slibně započatou chirurgickou dráhu Anny Honzákové brzy zhatila Maydlova těžká srdeční choroba. V roce 1903 náhle zemřel a Anna o své místo přišla. Nastoupila tedy jako elévka k profesoru Karlu Pawlíkovi na gynekologii a porodnictví. Pawlík si ji sice chválil, ale na uvolněné místo druhého asistenta ji nedoporučil, protože ženu by prý elévové neposlouchali.

Po marných žádostech o lékařské místo ve státních službách se tedy Anna Honzáková v roce 1905 rozhodla otevřít si v Praze soukromou gynekologickou ordinaci v ulici na Moráni 7, nedaleko nemocnice. Byt zabíral celé první patro. Nastěhovala se do něj s maminkou a mladší sestrou Albínou, která vystudovala filozofickou fakultu a stala se učitelkou. Pro ordinaci vyčlenila jeden velký prosluněný pokoj.

V ženských časopisech si zadala inzerát, že otevírá soukromou praxi. Přestože mezi kolegy v nemocnici se do té doby potkávala převážně s předsudky, u pacientek měla jako gynekoložka naopak ohromný ohlas. Vzápětí měla ordinaci nabitou. Muži - lékaři někdy čekali na prvního pacienta i několik týdnů.

V té době se předpokládalo, že vysokoškolsky vzdělaná žena se nevdá, protože po sňatku by se měla věnovat jen rodině a domácnosti. Eliška Krásnohorská proto s napětím sledovala, která z „jejích“ vysokoškolaček se zamiluje a svojí vysněné a těžce vybojované profese se kvůli rodinnému životu vzdá.

Politikou se přesto až tolik nezabývala, věnovala se především zdravotní osvětě. Proslula hlavně jako odpůrkyně interrupcí. Levicově orientované feministky tehdy pojaly svoji snahu o legalizaci umělých potratů jako třídní boj. Poukazovaly na to, že si bohaté dámy vskrytu nechávají pomoci na vynikajících klinikách, zatímco chudé ženy jsou nuceny rodit nebo riskovat život či zdraví u andělíčkářek.

Usilovaly o to, aby se interrupce staly legálními a dostupnými všem ženám a odehrávaly se výhradně v rukách lékařů. Anna Honzáková však jejich snahám na svých přednáškách vytrvale oponovala. Obávala se, že by umělé potraty nahradily antikoncepci. Nenechala se nikdy přesvědčit, do konce života prosazovala jen osvětu a ochranu před početím.