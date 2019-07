Tetování bylo vždy spojováno s určitým životním stylem - pro někoho byl potetovaný člověk automaticky lump a darebák, příznivec nezřízeného života nebo třeba člen motorkářského gangu. „Seriózní” člověk, pokud si chtěl tetování pořídit, raději volil místa, kde nebylo veřejnosti viditelné. V opačném případě mohl kromě podivných pohledů dokonce riskovat i vyhazov z práce.

Dlouhou doby existovaly i určité profese, kam viditelné tetování jednoduše nesmělo - například soudnictví, zdravotnictví nebo finanční sféra.

S podobnou zkušeností se dříve setkal i nyní pětačtyřicetiletý osobní trenér a mistr bojových umění Scot Tudhope, který má potetovaná celá záda a krk.

„V minulosti jsem kvůli tomu přišel o několik pracovních nabídek. Nemohl jsem například vykonávat funkci asistenta učitele. Jindy jsem byl nucen mít zcela vše zakryté, i když ve firemních regulích o skrývání tetování nic nebylo,” svěřil se.

Tato doba ale naštěstí rychle ustupuje a milovníci tetování se dnes mohou bez ostychu se svým „obrázkem” veřejně ukazovat, a je jedno, zda jde o zdravotní sestřičky, vysoce postavené manažery nebo majitele firem. Regule pro viditelnost tetování se stále snižují a pokud nejde o něco vyloženě vulgárního nebo nevkusného, v mnoha firmách nad tím v současné době jen mávnou rukou.

Příkladem může být například majitelka marketingové a PR agentury Debbie Darlingová, která má na svém těle celkem 15 tetování a rozhodně ji to v pracovním úspěchu nijak neomezuje.

