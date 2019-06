Jana Rovenská, Právo

Atraktivní Američanka cvičí od mládí, ale cílevědomě začala s intenzivním fyzickým tréninkem ve třiatřiceti při přípravě na náročnou roli super hrdinky Storm ve sci-fi X-Men (2000). Při dalších akčních filmech se jen zlepšovala. Před pár lety začala trénovat s osobním koučem Peterem Lee Thomasem. Když ji poznal, odhadoval ji podle fantastické postavy na pětadvacet.

Právě on ji začal před rokem tvrdým tréninkem a disciplínou připravovat na roli vražedkyně Sofie, kamarádky z Wickovy minulosti, tak, aby všechny kaskadérské kousky zvládla sama. Cvičení doplnil kombinací bojových umění, boxu, jógy, zapojil do něho i všeobecný vojenský výcvik, takže se z Halle postupně stává všestranná sportovkyně.

Halle Berryová na květnové premiéře filmu John Wick 3

FOTO: Profimedia.cz

„Pravidelné cvičení mě zcela pohltilo, jsem tím nadšená. Naučila jsem se spoustu různých cviků, díky kterým se udržuji neustále ve formě, proto mě napadlo podělit se o ně s dalšími lidmi, kteří stojí o to být fit a dobře vypadat. Před rokem jsem slíbila svým fanouškům, že budu pravidelně každý pátek ukazovat jeden cvik, jak na skvělou postavu, a svůj slib plním,“ říká herečka sportovkyně, která ze svého Instagramu Fitness Friday vytvořila inspirativního průvodce fyzické zdatnosti.

Sdílí na něm zajímavé tipy, rady, výzvy a motivace ke cvičení, zveřejnila i několik videí a má už přes dva a půl milionu příznivců.

Píše: „Fyzická zdatnost není jen o běhání, posilování a dávání ran. Je také o protahování, dýchání a o klidu. To, že zařazuji do svého programu strečink, pomáhá svalům, aby byly pružné, jsou pak pohyblivější, a co je nejdůležitější, pomáhají mi vyhýbat se poranění. Nezapomínám ani na meditaci.“

Nejčastější otázkou, kterou dostává, je, jak začít? „Je to jednoduché, prostě se rozhodnete, protože za to stojíte. Jako aktivní herečka a matka dvou dětí vím, že není jednoduché najít denně čas na cvičení. Den má ale 24 hodin, takže jednu hodinu, kterou můžete věnovat sobě, jistě vyšetříte. Nepotřebujete na to vybavenou tělocvičnu, stačí pokoj či podlaha v kuchyni, dvorek, zahrada, láhev vody a pevná vůle. Odměna bude sladká.“

Svou nádhernou postavou se pochlubila už v bondovce Dnes neumírej.

FOTO: Profimedia.cz

Halle Berryová se tak realizuje ve svém životě potom, co ten předchozí léta nebyl nijak pěkný. Narodila se v průmyslovém Clevelandu v rodině Afroameričana Jeroma a bělošky s anglickými předky Judith. Když jí byly čtyři roky, surový, násilnický otec rodinu opustil a Halle se starší sestrou Heidi vychovávala matka, zdravotní sestra na psychiatrii.

„Když jsem jako malá holka viděla, jak se matka vyrovnala s tím, co prožívala, její hrdost přešla i na mě. Vyrůstala jsem v části města, kde žili převážně bílí, tedy v prostředí, kde jsem to neměla lehké. Strašně jsem se ale snažila vyniknout. Dělala jsem pro to úplně všechno: byla jsem mažoretkou, pracovala jsem ve studentské radě, psala jsem do novin, za každou cenu jsem se chtěla dostat mezi nejlepší,“ vzpomíná.

Kariéru začala jako modelka. V roce 1986 vyhrála soutěž krásy a stala se Miss Ohio USA a jako první čokoládová Američanka reprezentovala USA na Miss World 1986, což jí otevřelo cestu do showbyznysu. Jen tři roky nato ale lékaři zjistili, že má cukrovku 1. typu.

„Když jsem v roce 1989 natáčela komediální seriál Living Dolls, udělalo se mi hrozně špatně, ale nevěděla jsem, co mi je,“ vzpomíná. Po sedmi dnech v diabetickém kómatu se probudila v nemocnici. Léčit ji začali v Americkém diabetickém centru.

Na stříbrném plátně debutovala ve výborném dramatu Horečka džungle (1991) jako narkomanka. „Měla jsem trochu obavy představit se hned v tak negativní roli, svůj cíl však splnila. Lidé od filmu si uvědomili, že dovedu hrát,“ dodává.

Následoval komediální Bumerang s Eddiem Murphym (1992), thriller Boeing 747 v ohrožení (1996), první X-Meni a Ples příšer (2001), za který dostala jako první Afroameričanka prestižní zlatou oscarovou sošku. Po bondovce Dnes neumírej (2002) už znal Halle Berryovou celý svět.

V akční fantasy Catwoman se Sharon Stoneovou

FOTO: Profimedia.cz

Z té doby ráda vzpomíná na už zmíněnou super hrdinku Storm z třetího pokračování komiksových X-Menů: Poslední vzdor (2006). Právě tehdy zabodovala tím, že se snažila zvládnout nebezpečné kaskadérské scény sama.

„Bylo mi líto nevyužít možnosti ověřit si svůj fyzický limit. Pak jsem ale zjistila, že odkutálet se rychlostí 140 kilometrů za hodinu je téměř nemožné. Byl to při natáčení jeden z nejrozpačitějších momentů, ale zkoušela jsem to znovu a znovu, až jsem to dala. A jak vidíte, nikdy jsem nepřestala,“ dodává s úsměvem právem pyšná na to, co dnes dokáže.

V soukromém, před zraky veřejnosti dlouho utajovaném životě ale musela překonávat řadu úskalí. Přiznává, že má za sebou několik mizerných vztahů, ve kterých musela od partnerů snášet urážky, příkoří, a dokonce i násilí. Jeden ji udeřil do hlavy tak silně, že dodnes na levé ucho částečně nedoslýchá.

Když se v roce 1994 poprvé vdávala za baseballovou hvězdu Davida Justice, věřila, že to nejhorší už má za sebou. Zmýlila se. Za tři roky se po opakovaných rvačkách rozvedli.

V té době uvažovala Halle i o tom, že si vezme život. „Byla to nejhorší doba v mém životě. Manželství mě téměř připravilo o pocit důstojnosti, dostala jsem se až na samé dno,“ přiznala po letech.

Očekávané naděje jí nepřinesla ani další dvě manželství, jejichž krach považuje za svůj velký neúspěch. Jediným štěstím jsou její dvě děti – desetiletá dcera Nahla, kterou má s expřítelem, modelem Gabrielem Aubryem, a pětiletý syn Macea z třetího manželství s francouzským hercem Olivierem Martinezem.

„Dostala jsem lekce, díky nimž jsem tam, kde jsem, a jsem za to vděčná. Teď je mým nejdůležitějším úkolem být dobrou matkou. Všechno, co dělám, je jen pro ně,“ končí své vyznání úctyhodná Halle Berryová.