Cystická forma akné vypadá poměrně děsivě, protože se jedná o řetězovou reakci pokožky na vzniklou situaci. Nejprve dochází k tomu, že se póry pokožky ucpávají mazem a mrtvými kožními buňkami, následkem čehož dojde k jejich zanícení.

Poté dochází k protrhnutí póru pod pokožkou, čímž se zánětlivé ložisko dostává do okolní kožní tkáně, což vyvolá ještě větší zánět. Bakterie z akné tak pronikají dál do pokožky. Aby imunitní systém zabránil dalšímu šíření zánětu, vytvoří kolem takto postižené oblasti cysty. Léčba takové formy akné není vůbec jednoduchá a obvykle se neobejde bez péče dermatologa.

U Abigail Collinsové se akné začalo objevovat kolem desátého roku věku a rovnou v té nejtěžší formě. Na vzniklou situaci tak nebyla vůbec připravena. Děti ve škole se jí posmívaly a kdykoliv vyšla mimo domov, neustále se musela potýkat s uhrančivými pohledy, ale i komentáři týkajícími se jejího vzhledu. Její sebevědomí i sebejistota tak záhy byly ty tam. Snažila se podstupovat nejrůznější léčbu, ale žádná u ní nezabírala.

Ze strachu z reakcí okolí se tak Abigail začala líčit. Koupila si velmi hutný a silně krycí make-up a denně tráví dvě hodiny před zrcadlem, než vše navrství ke své spokojenosti. Dnes již dokáže vyjít ven z domu i bez make-upu, ale určité období si to vůbec nedokázala představit. Raději přišla do školy pozdě nebo vůbec nevycházela z domu, jen aby ji nikdo neviděl bez nalíčení.

Abigail je dnes již schopná vyjít na ulici i bez make-upu, mužům se ale stále vyhýbá.

FOTO: Profimedia.cz

„Ještě dnes se sice občas ve společnosti cítím jako slon v porcelánu kvůli pozornosti druhých, ale už je to mnohem snazší než kdysi. Je to i díky studiu na vysoké škole. V prvním ročníku jsem sice ještě vynechala několik seminářů ze strachu z reakcí spolužáků, ale již ve druháku jsem začala zjišťovat, že mí spolužáci můj vzhled vůbec neřeší. Navíc jsem přestala mít i tolik času věnovat se líčení. Postupně jsem tak začala docházet do školy bez make-upu a dnes už jinak nečiním. Jakmile jdu ale do společnosti nebo kamkoliv, na čem mi záleží, vždy se raději nalíčím,” svěřuje se pro Daily Mail Abigail.

K získání ztraceného sebevědomí jí dnes pomáhá komunita na Instagramu. Díky sdílení vlastního příběhu zde získala mnoho přátel se stejným problémem, se kterými se navzájem podporují a různě si pomáhají.

Jediné, čemu se Abigail stále vyhýbá, je navazování vztahů s muži. Doufá, že i to se jednou zlomí a ona se jednoho krásného dne zamiluje.