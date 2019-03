Linda Humlová, Novinky

Přehlídka odstartovala minutou ticha, která měla sloužit jako pocta návrhářově dílu a 35 letům práce pro módní dům Chanel. Lokací se klasicky stal pařížský multifunkční prostor Grand Palais, který Karl Lagerfeld s oblibou přeměňoval do různých velkolepých instalací. Letošním tématem se stala zasněžená vesnice.

Kolekce značky Prêt-à-Porter na sezonu podzim–zima 2019/2020 čítala 73 modelů a zahrnovala pepito kabátky, prošívané bundy, dlouhé vzorované kabáty a úplety.

Co se týče barev, převažovala klasická černobílá kombinace. Nechyběly ale ani barevné prvky v podobě výrazné růžové, vínové, červené a zelené.

„Byla to úžasná show, prostě skvělá. Byla v ní cítit Karlova esence. Samozřejmě to bylo také smutné, ale Karl zůstane navždy v našich srdcích, takže je to v pořádku,“ řekla pro agenturu Reuters manažerka komunikace Karla Lagerfelda Caroline Lebarová.

Přehlídku odstartovala dlouholetá návrhářova múza a modelka Cara Delevingneová, poprvé se na mole objevila i herečka Penélope Cruzová, oficiální ambasadorka značky Chanel.

Stejně jako na poslední přehlídce značky Fendi, pro kterou Lagerfeld rovněž pracoval, i tentokrát při závěrečném defilé zazněla píseň Heroes od Davida Bowieho.