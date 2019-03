Linda Humlová, Novinky

Jaro je rozhodně nejoptimističtější období ze všech. Po dlouhé zimě, kdy nevycházíme ven bez teplých kabátů, bund a bot, se už nemůžeme dočkat, až si oblékneme lodičky na boso, lehké baloňáky a samozřejmě šaty.

Pokud chcete vědět, jaké se letos budou nosit, pak vám přinášíme velký přehled letošních trendů.

Na rozdíl od minulých let se pozornost módních návrhářů obrací opět k ženskosti, a proto jsou i v obchodech s konfekcí k vidění postavě lichotící střihy a trendy vzory. Co se střihů týče, letošnímu roku jednoznačně kraluje takzvaná midi délka šatů, která končí v půli lýtek.

Zleva: Esprit, 1999 Kč. Zara, 1299 Kč. Marks & Spencer, 1899 Kč. F & F, 699 Kč

FOTO: archiv firem

Tento střih sluší zejména dámám s vyšší postavou a štíhlými lýtky, neboť končí v jejich nejsilnější části.

Dámy, které se štíhlými lýtky nepyšní, by měly vsadit spíše na delší variantu šatů, které končí nad kotníky. Ty, které se mohou pochlubit drobnou postavou, mohou vsadit na klasické minišaty.

Zleva: Zara, 1299 Kč. Van Graaf, 3999 Kč. Zara, 899 Kč. Cellbes, 1199 Kč

FOTO: archiv firem

Šaty, Answear, 899 Kč

FOTO: archiv firmy

Pokud sháníte šaty, které opticky uberou pár kil, pak se spolehněte na střih písmene A, který obepíná horní část těla a ve spodní části se postupně rozšiřuje. Tento tvar je vhodný zejména pro ženy, které mají silnější hýždě a boky.

V případě, že vás trápí opačný problém a potřebujete své postavě dodat křivky, pak se nebojte sáhnout po plizovaných šatech, které přidají na objemu. Ženskosti také docílíte, pokud vsadíte na šaty s páskem, které opticky vykouzlí pas, díky kterému docílíte klasické postavy typu přesýpacích hodin.

Zleva: Only (prodává About You), 1037 Kč. Pietro Filipi, 3990 Kč. Drykorn (prodává About You), 4649 Kč. H&M, 949 Kč

FOTO: archiv firem

Co se týče vzorů a barev, tam je paleta opravdu pestrá. Samozřejmě převažuje pro jaro typický květovaný vzor, který v různých obměnách najdete snad v každém obchodě, ale nechybí ani decentní proužky, nebo naopak výrazné zvířecí vzory v čele s leopardím, hadím či zebrovaným.

Zleva: H&M, 1999 Kč. Edited (prodává About You), 2077 Kč. Pietro Filipi, 2990 Kč. Marks & Spencer, 1699 Kč

FOTO: archiv firem

Barvám se pak meze nekladou. Trendy sice velí volit pastelové odstíny v čele s levandulovou, béžovou, meruňkovou či korálovou, ale pokud máte raději výraznější barvy, pak se nebojte vsadit například i na kobaltově modrou, žlutou nebo třeba růžovou. Záleží jenom na tom, v jaké barvě se nejlépe cítíte a jaká vám sluší.

Zleva: Zara, 899 Kč. Only (prodává About You), 1099 Kč. s.Oliver, 1999 Kč. Zara, 1599 Kč

FOTO: archiv firem

Pokud váháte, čím šaty doplnit, pak věřte, že je to docela jednoduché. Šaty totiž samy o sobě tvoří outfit, a proto jediné, nad čím musíte reálně přemýšlet, jsou pouze doplňky. Ty volte podle příležitosti a typu šatů.

Zleva: Van Graaf, 3499 Kč. Saint Tropez (prodává About You), 1817 Kč. Pietro Filipi, 4990 Kč. Marks & Spencer, 1299 Kč

FOTO: archiv firem

Klasické kousky doplňte lodičkami a menší kabelkou, naopak neformální šaty košilového střihu se nebojte spárovat například s bílými teniskami a elegantním baťůžkem či kabelkou.

