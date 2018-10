Postup: Nakrájenou cibuli orestujte na olivovém oleji s kořením, přidejte na kostky nakrájenou dýni, i tu orestujte a pak vše zalijte kokosovým mlékem. Vařte, dokud dýně nebude měkká. Polévku rozmixujte do krému, dochuťte ji solí a pepřem. Smetanu přiveďte k varu, stáhněte ji z ohně a vložte do ní Asiago nakrájené na kostky. Míchejte, až se sýr rozpustí. Semínka opražte nasucho v pánvi do ztmavnutí. Do talířů nebo misek vlijte horkou polévku a ozdobte ji sýrovým krémem a dýňovými semínky.