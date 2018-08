Postup: 1,5 kg pomerančů zbavte ostrým nožem kůry i spodní světlé vrstvy tak, aby zbyla jen oranžová dužina. Okrájené pomeranče rozpulte a nařežte na slabší plátky. Ty vložte do skleněné nebo porcelánové mísy. Zbylou polovinu pomerančů důkladně omyjte a nakrájejte i s kůrou na tenké plátky. Všechny pomeranče teď smíchejte a dejte vařit do nerezového či měděného hrnce se širokým dnem. Semínka z citrónů a pomerančů vložte do mušelínového sáčku a přidejte ke směsi, zvýší obsah pektinu. Vařte za nižší teploty a stálého míchání 40 minut. V této fázi potřebujete dosáhnout toho, aby se pomerančová hmota rozvařila, kůra změkla a přebytečná voda odpařila.

Vyndejte sáček s peckami a přilijte šťávu z citrónů. Poté přisypte všechen cukr a dál vařte, dokud se neodpaří přebytečná voda. Optimální konzistenci marmelády zjistíte tak, že na vychlazený talířek kápnete marmeládu, měla by želírovat (tuhnout). Hotovou marmeládu nalijte do vypařených skleniček a do každé přidejte lžičku irské whisky, případně kousky hořké čokolády. Sterilovat lze několika způsoby. Buď otočíte uzavřené skleničky dnem vzhůru, nebo je vložíte na 7 minut do parní trouby nebo do zavařovacího hrnce.