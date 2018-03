Zeleninové šťávy pro zdraví

Všichni vědí, že zdraví závisí i na tom, co jíme a pijeme. Šťávy ze syrové zeleniny a ovoce neboli smoothie jsou to nejlepší, co můžeme organismu dopřát - jsou bohaté na antioxidanty, enzymy, vitamíny, stopové prvky, vlákninu. To vše tělo potřebuje pro dobrou imunitu.