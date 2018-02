Postup: Mrkev a cibuli nakrájíme na větší kousky a postupně zkaramelizujeme na oleji. Do pánve přidáme stroužek česneku, rajčatový protlak a restujeme. Poté přilijeme koňak a necháme odpařit alkohol. Zalijeme vývarem a necháme půl hodiny vařit. Pak obsah pánve scedíme, zredukujeme na polovinu a dosolíme – omáčka je hotova. Oloupané brambory nakrájíme na tenké plátky, smícháme se smetanou a posekaným česnekem. Dochutíme solí a muškátovým květem. Do pekáče vyloženého pečicím papírem směs rovnoměrně rozložíme a přikryjeme opět pečicím papírem. Necháme péct v troubě předehřáté na 160 stupňů po 30 minut, poté sejmeme vrchní papír, posypeme strouhaným parmazánem a deset minut zapékáme při teplotě 200 stupňů. Vzniklý gratin necháme lehce vychladnout a nakrájíme do požadovaného tvaru. Steaky z hovězí svíčkové necháme dosáhnout pokojové teploty. Rozpálíme olej v pánvi a osolené maso opečeme ze všech stran. Poté přidáme několik kostek vychlazeného másla a necháme zpěnit. Přidáme k němu snítku tymiánu a bobkový list, pak jím za občasného otáčení přeléváme maso. Až se začne přepalovat, opět přidáme kostku másla a pokračujeme zhruba tři minuty. Necháme maso pět minut odpočívat a poté hotové jídlo flambujeme zahřátým a zapáleným koňakem.