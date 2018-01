I když výraz masopust může někoho zmást, ve skutečnosti to není období, kdy se lidé oprostí od masa, ale právě naopak. Je to jakási příprava na 40denní půst, který předchází Velikonocům. Lidé by se proto měli v těchto dnech dosyta najíst a pobavit.

Dodržoval se jak v Čechách, tak na Moravě, jen s malými rozdíly v tradicích. Například ve Strání tančili mladíci s dřevěnými šavlemi, na Uherskobrodsku podobně bobkovníci, masopustní průvod s maskami na Hlinecku se zachoval v tak autentické podobě, že je i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve všech regionech si ale pochutnávají na vesměs stejném jídle, liší se například příprava zelí, kdy je na Moravě zahuštěné, zatímco v Čechách lehčí.

Zajímavostí je, že masopust není ryze českou záležitostí, slaví se například i v Německu, Španělsku a v Itálii, kde se v Benátkách pořádá slavný masopustní karneval. To má pravděpodobně za příčinu skutečnost, že masopust souvisí se starověkými slavnostmi zvanými luperkálie či bakchanálie. Šlo o oslavy vína, jídla a zpěvu.

Vše začíná Tučným čtvrtkem



Nejdůležitější jsou poslední dny masopustu, tehdy se hoduje a veselí nejvíc. Začíná se Tučným čtvrtkem, kdy by se lidé měli ládovat co možná nejvíc a co možná nejtučněji.

„Samozřejmostí byly dříve domácí zabijačky, na které se pozvala rodina, přátelé, sousedé, vepřové hody si prostě užila celá ves. Kdo nemohl přijet, dostal výslužku. Jitrnice, jelita, škvarky, ovary nebo třeba huspeninu,“ upozorňuje Vít Morkus z Pražského řeznictví.

Hodovat se začalo polévkou, pokračovalo se přes tzv. předehru, směs masa a drobů, po vrabce, tedy pečené maso z plece a bůčku, a smažené řízky. Vrcholem bylo tradiční vepřo, knedlo, zelo zapité nezbytným pivem. Zelí dodalo vitamíny a pivo pomáhalo trávit, ideální pomoc i pro dnešní dobu.

„Naši předci si užili i sladkou tečku, a to v podobě křupavých, v másle smažených koblih. Posypané cukrem smíchaným se vzácnou pravou vanilkou nádherně voněly, a skvěle chutnaly díky náplni z ovocné zavařeniny. Napíchnuté na hůlce je pak valašskými vesnicemi nesl tzv. pohřebenář, jedna z postav masopustu,” upozorňuje Kristýna Pecinová ze serveru Recepty s chutí.

O masopustní neděli a pondělí byla ve vsi muzika, tančilo se, jedlo a pilo do pozdních hodin. Úterý pak patřilo maskám a kostýmům. Ze Znojemska je třeba známý převlek medvěda, z Klatovska Bakchus, polobůh vína a veselí, a z Vysočiny slaměník, oblečen do úboru ze slámy.

Maškary chodily po vsi a vybíraly nejrůznější dobroty včetně uzenin a pálenky, které pak chasa dosyta konzumovala při závěrečném večerním veselí. Slavnosti utnul až o půlnoci ponocný zatroubením na roh.

Masopustní koblihy FOTO: Receptyschuti.cz (2x) Suroviny na 10-12 koblih: 1 vejce, balíček sušeného droždí, 3 hrnky hladké mouky, ½ balíčku prášku do pečiva, 3 lžíce cukru, lžíce citronové kůry, hrnek teplé vody, 1 ½ lžíce oleje + na smažení, lžíce rumu, ½ lžičky soli, Extra Jam Hamé jahoda, sáček k zamrazení (1 l), cukr moučka na pocukrování Postup: Do litrového sáčku k zamrazení vsypte droždí, teplou vodu, cukr, rum, citrónovou kůru, olej, vejce a mouku. Zavřete a pořádně promíchejte. Sáček dejte do mísy s teplou vodou a nechte kynout zhruba hodinu. Těsto vyklopte ze sáčku na pomoučněný vál a vypracujte nelepkavé těsto. Vyválejte placku o tloušťce jeden centimetr a pomocí sklenice vykrojte budoucí koblihy. Přikryjte je utěrkou a nechte ještě 30 minut odpočívat. Hrnec naplňte olejem (do výšky cca 5 cm) a dejte na rozehřátou plotýnku. Jakmile je olej dost horký, začněte smažit koblihy. Každou stranu 1-2 minuty. Nechte koblihy vychladnout. Džem rozmixujte ručním mixérem, naplňte jím plničku a s její pomocí vstříkněte džem do středu všech koblih. Hotové koblihy pocukrujte.

Pečené koleno s jablky a vejmrdou

Suroviny: vepřové koleno, 3 jablka, Hamé Křeník, 3 lžíce medu, 250 g ječných krup, hrst petrželky, 2 lžíce sádla, sůl

Postup: Vepřové koleno omyjte, osušte a dejte na 30 minut povařit do hrnce s osolenou vodou. Dva hrnky vývaru si schovejte a vepřové koleno slijte a osušte. Nařízněte jej do mřížky a na sádle jej ze všech stran zprudka opečte. Vepřové koleno dejte do pekáčku a podlijte jedním hrnkem vývaru a pečte v troubě při 190 °C zhruba hodinu a půl. Med rozpusťte a smíchejte se lžící křenu. Vepřové koleno během pečení podlévejte zbylým vývarem a potírejte medovou směsí. Ječné kroupy uvařte podle návodu. Dvě jablka omyjte, nakrájejte na kolečka a zbavte jádřinců a přidejte ke kolenu, pečte další půlhodinu. Na vejmrdu si nastrouhejte zbylé oloupané jablko, přidejte dvě lžíce křenu, lžičku vývaru a osolte podle chuti. Uvařené kroupy polijte trochou šťávy z kolena, smíchejte s nakrájenou petrželkou a podávejte s kolenem a vejmrdou.

Domácí jitrnice

FOTO: Tescorecepty.cz (5x) Suroviny: 1,2 kg vařeného vepřového masa, 300 g vepřových jater, 400 g žemlí, 30 g utřeného česneku se solí, 200 ml masového vývaru, majoránka, sůl, pepř, střeva na naplnění

Postup: Maso a játra zvlášť umelte. Žemle namočte do vody, kterou poté vymačkejte. Smíchejte je s játry. Poté přidejte maso, česnek, majoránku, sůl a pepř a promíchejte s masovým vývarem. Směsí plňte připravená střívka, jitrnice zašpejlujte a nechejte ve vodě 10-15 minut táhnout. Poté ochlaďte studenou vodou a nechte ztuhnout. Tip: Jitrnice nejlépe chutnají osmažené na sádle. Podávejte je s čerstvým chlebem, kysaným zelím a hořčicí.

Domácí kroupové jelito

Suroviny: 1 kg vařeného vepřového masa (plece, droby…), 100 g škvarků, 350 g povařených krup, 350 ml vepřové krve, 200 ml masového vývaru, 1 cibule pokrájená na kostičky a usmažená dozlatova, střívka, majoránka, pepř, sůl

Postup: Maso společně se škvarky namelte na strojku. Do větší nádoby dejte scezenou krev, kroupy, cibuli, maso a masový vývar. Promíchejte s kořením a se solí. Plňte do střívek. Vařte ve vodě (či ve vývaru) 15 minut. Tip: Nemáte rádi kroupy? Použijte místo nich na kostičky pokrájené žemle.

Placky z kysaného zelí a škvarek

Suroviny: 500 g kysaného bílého zelí, 200 g škvarků, 450 g hladké mouky, 1/2 lžičky drceného kmínu, sádlo, sůl, pepř

Postup: Ze všeho nejdříve si jemně namelte škvarky. K nim přidejte pokrájené zelí, mouku a kmín. Směs promíchejte, osolte a opepřete. V pánvi rozehřejte sádlo. Z těsta tvořte placky, které opečte z obou stran na sádle. Tip: K zelným plackám podávejte zeleninový salát či samotnou zeleninu dozdobenou bylinkami.

Poctivá domácí škvarková pomazánka

Suroviny: 400 g škvarků, 1 cibule, 2 lžíce hořčice, 3 kyselé okurky, 3 vajíčka, sůl, pepř

Postup: Vajíčka dejte vařit do vroucí vody na deset minut, potom je nechte vychladnout. V nádobě rozmixujte škvarky dohladka. Ochuťte je hořčicí, solí a pepřem. Oloupaná vajíčka nastrouhejte a přidejte ke škvarkům. Nakonec vložte krájenou okurku a cibuli. Vše ještě jednou rozmixujte, aby byla pomazánka hladká.

Hamburgery s trhaným vepřovým masem a zelným salátem

Suroviny: 4 hamburgerové bulky, 1 kg vepřového ramínka, salát z červeného zelí, olivový olej, sůl, pepř

Omáčka: 50 ml jablečného octa, 2 lžičky třtinového cukru, 1 lžíce kečupu, 1/2 lžičky chilli, pepř, sůl

Suroviny: Troubu předehřejte na 200 °C. Do masa vmasírujte mořskou sůl a pepř. Pekáč vytřete olivovým olejem, troškou potřete i maso a dejte ho péct na 30 minut do trouby. Poté snižte teplotu na 150 °C, pekáč přikryjte pokličkou nebo alobalem a pečte další 2 hodiny. Mezitím si připravte omáčku. Zahřejte ocet a vmíchejte do něj cukr. Když se rozpustí, přidejte další ingredience. Maso roztrhejte vidličkou a kousky smíchejte s omáčkou. Bulky rozpulte a do každé dejte trochu salátu a trhaného vepřového.

Škvarkoví šneci

FOTO: Pražské řeznictví (2x) Suroviny: 250 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, ½ lžičky soli, 250 ml vlažného mléka, lžička cukru, 30 g čerstvého droždí, 60 g mletých škvarků Pražské řeznictví,

350 g celých škvarků, 100 g rozpuštěného sádla, 2 žloutky, vejce na potření, kmín na posypání

Postup: Droždí utřete s cukrem, přilijte trochu mléka a rozmíchejte na kašičku.

Do mísy dejte hladkou a polohrubou mouku, udělejte uprostřed důlek a vlijte kašičku z droždí. Přidejte zbytek mléka, žloutky a promíchejte. Přidejte mleté škvarky a zadělejte těsto. Aby se nelepilo, přidávejte hladkou mouku. Těsto nechte 20 minut kynout. Rozválejte na pomoučněném vále do obdélníkové placky (tloušťka zhruba 0,5 cm). Potřete placku rozpuštěným sádlem a posypejte celými škvarky. Placku po delší straně srolujte do rolády a ostrým nožem nakrájejte na 3 cm široké plátky. Na plech vyložený papírem na pečení plátky vyskládejte a mírně zploštěte rukou. Potřete je vejcem a posypte kmínem. Pečte dozlatova v troubě předehřáté na 180 °C.