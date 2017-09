Pigmentové skvrny způsobuje zvýšená aktivita melanocytů, buněk, které vytvářejí melanin v bazální vrstvě epidermis. Melanin pohlcuje UV záření slunečních paprsků, představuje tak přirozenou ochranu kůže. Je-li působení slunce přiměřené, je výsledkem rovnoměrné opálení. Pokud je však pokožka vystavena příliš silnému slunci po dlouhou dobu, zvýší se aktivita melanocytů a vytvoří se příliš mnoho melaninu. Výsledkem může být výskyt pigmentových skvrn na nejčastěji exponovaných oblastech, jako je obličej, ruce a dekolt.

S rostoucím věkem se množství melanocytů v pokožce snižuje, u zbývajících se však zvětšuje velikost a jejich rozmístění je účelnější. Tyto fyziologické změny vysvětlují zvýšený výskyt pigmentových skvrn u osob nad 40 let. Svou roli zde sehrává i genetika. Pokud se u jednoho či obou rodičů vyskytly stařecké skvrny, je vyšší pravděpodobnost, že se objeví i v další generaci.

„Skvrny mohou vznikat ale i v důsledku hormonální nerovnováhy, těhotenství či užívání hormonální antikoncepce a dalších léků. Někdy může být viníkem i hypertoxicita, tedy negativní reakce pokožky na parfém či esenciální oleje,” vysvětluje Kateřina Uhříková, kosmetička a školitelka značky Biologique Recherche.

Co funguje v boji s nechtěnou pigmentací

Některé pigmentové skvrny mohou spontánně vymizet, často však přetrvávají mnoho měsíců i let, v některých případech jsou velmi obtížně léčitelné.

Základem léčby je vyloučení příčiny, která pigmentaci vyvolává. Pokud je například patrná časová souvislost vzniku onemocnění se zahájením užívání hormonální léčby, je vhodné ji ukončit, nebo alespoň změnit preparát. Dále je pak nutná ochrana před UVA a UVB paprsky, tedy používání kvalitních kosmetických přípravků s vysokými UV filtry. A to nejen v létě, ale v podstatě 365 dní v roce. Upřednostňujte tedy i běžné pleťové krémy s SPF, které kombinujte s ochrannými make-upy a pudry.

Další léčba pak záleží na intenzitě zabarvení pigmentových skvrn. Mohou být velmi výrazné i téměř neviditelné – podle toho, jak hluboko je uloženo kožní barvivo. Méně výrazné pigmentace je možné eliminovat pomocí speciální kosmetiky. Výborně fungují intenzivní séra, ale i celé řady přípravků od čisticích vod, přes denní krémy a noční péči. Barevně intenzivnější pigmentové skvrny je lepší řešit s pomocí odborníka a moderních metod.

FOTO: archív firem

Chemický peeling

K oblíbeným, efektním a cenově příznivým metodám patří chemický peeling. „Existuje několik druhů chemických peelingů, podstata je shodná. Jedná se o aplikaci ovocných kyselin, které působí na odumřelé buňky pokožky a postupně je odlučují. Tím dochází k mírné rejuvenaci (omlazení) pleti s efektem projasnění a vypnutí, stažení rozšířených pórů, k zesvětlení pigmentových skvrn. K dosažení optimálního efektu jsou nutná ale opakovaná sezení,” vysvětluje korektivní dermatoložka MUDr. Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.

FOTO: archív firem

K odstranění středních až hlubších pigmentací jsou vhodnější další ošetření.

Ošetření intenzivním pulsním světlem (IPL)

„IPL nepravidelné shluky pigmentu v podstatě rozstřelí a pigment se díky tomu přibližně do týdne odloupne,” vysvětluje MUDr. Katarína Třísková, korektivní dermatoložka z kliniky estetické medicíny Medicom Clinic.

Laserové ošetření

Vysoce přesné mikropaprsky naruší hlubokou vrstvu pokožky, tím se zahájí regenerační přirozený proces hojení se zrychlenou tvorbou nové, zdravé tkáně. Koagulované zbytky buněk se buď vyloučí kůží, nebo nahradí při omlazení kůže.

„Při tomto přirozeném hojení nahrazuje nová zdravá tkáň zasaženou tkáň v daných oblastech, takže pokožka je zdravější, a hlavně mladší, bez pigmentových skvrn a zabarvení,” vysvětlují odborníci z Yes Visage.