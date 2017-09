Postup: Sóju namočíme přes noc do studené vody. Vodu slijeme a boby dáme vařit do tlakového hrnce do čisté, osolené vody spolu s kuřecími kostrami, rajčaty, paprikou, novým kořením a bobkovým listem. Vaříme 45 minut. Mezitím na oleji orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli, mrkev a petržel. Papiňák otevřeme, z polévky odstraníme slupky z rajčat a paprik. Naopak přidáme orestovanou zeleninu a necháme ještě deset minut povařit. Nakonec do polévky obereme maso z kuřete a dochutíme ji chilli a česnekem.