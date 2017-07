Postup: Rajčata namočíme na hodinu do vody. Slunečnici a lněné semínko rozmixujeme na mouku. Z rajčat slijeme vodu a odložíme je stranou. Do mixéru vložíme cibuli, česnek, sušená a čerstvá rajčátka a vše promixujeme na tekutější kaši. Vodou z rajčátek si regulujeme hustotu hmoty. Poté přidáme pomletá semínka a sůl (přibližně 1 lžička). Směs rozprostřeme na sušicí fólie a placky sušíme 10 až 12 hodin při teplotě 45 °C. Vrstva těsta by měla být všude stejně vysoká. Usušený chléb krájíme kolečkem na pizzu nebo nastříháme nůžkami. Uchováváme ho v suchu.