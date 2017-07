Dovolená klepe na dveře a vy už máte všechny potřebné věci pod kontrolou? Pak je nejvyšší čas připravit i sama sebe.

Namalovaná nenamalovaná

Určitě víte, že make-up na dovolené je dvousečná zbraň. Dobře může vypadat hned po nanesení v klimatizovaném hotelovém pokoji, ale jakmile vstoupíte na sluníčko a začnete se potit, hvězdný vzhled je ten tam. Jak na to, abyste vypadala stále upravená bez jediného zásahu kosmetiky? Vyřešte to šalamounsky! Dojděte si těsně před dovolenou na barvení obočí a třeba i řas nebo si je nechte prodloužit. Na denní look na pláž vám pak bude stačit už jen ochranný krém a balzám s UV faktorem.

Upravené obočí a řasy dokážou divy.

FOTO: Profimedia.cz

Dokonalá pokožka

Připravte svou pokožku na opalování. Co to znamená? Udělejte si před dovolenou peeling celého těla, který zbaví pokožku odumřelých buněk. Poté ji nezapomeňte pořádně hydratovat tělovými másly. Pokud se nebojíte bolesti, doporučujeme si zajít na brazilskou depilaci nebo použít epilátor, který zbaví vaše tělo chloupků a vám pak na dovolené odbydou starosti s holením. V průběhu dovolené pak nezapomeňte na patřičnou ochranu před UV zářením a večer na hydrataci celého těla.

Peeling pokožky povzbudí opalování.

FOTO: Profimedia.cz

Vlasy připravené na moře

Stejně jako u kůže, platí u vlasů patřičná hydratace. Porozhlédněte se v obchodech po speciálních šampónech a maskách, které jsou vhodné pro vlasy namáhané sluncem a pořiďte si je. Pokud máte svou oblíbenou značku vlasové kosmetiky, je dobré se zeptat, jestli tyto specializované produkty nenabízí. Jejich výhodou totiž je, že chrání vlas u kořínků i v délkách proti UV záření a zároveň dodávají potřebnou hydrataci, kterou vlas ztrácí neustálým koupáním v slané i chlorované vodě.

Sluneční péče na vlasy se postará o to, aby nebyly vysušené.

FOTO: Profimedia.cz

Mani pedi

Upravené nehty jsou vizitkou každého člověka a na dovolené to platí dvojnásob. Zapomeňte na laky z drogerií, které se vlivem písku a mořské vody sloupají do druhého dne a zajděte si na kvalitní manikúru. Zvolte gelové laky nebo shell laky, které vydrží na nehtech i dva týdny (podle kvality vašich nehtů), a vy se tak nebudete muset o vaše ruce vůbec starat.

Další nutností je pedikúra. Není nic horšího, než když krásná dáma ukáže v sandálkách neupravené nehty a rozpraskané paty se ztvrdlou kůží. Pokud máte chodidla více méně upravená, stačí si pořídit kvalitní škrabku, kterou doporučujeme si vzít i s sebou na dovolenou. Dámy, které naopak trpí na zrohovatělou kůži by měly vyhledat odborné služby kosmetických salónů.

Nepodceňte kouzlo dobře upravených nehtů.

FOTO: Profimedia.cz