Zdobit bižuterií naše šíje či zápěstí sice módní tvůrce neomrzelo, přidali nám ale možnost obtěžkat se oblíbenými šperky klidně od hlavy až k patě. Vyberete-li si aplikace z umělých perel, zvolíte decentní, přesto ale nepřehlédnutelnou variantu tohoto nového trendu.

Perly dovedou divy s jednoduchými balerínami či kabelkami, nezahanbí je ale ani partnerství s džínovinou (Topshop a River Island).

FOTO: Archiv firem

Náušnice, Mango, 249 Kč. Blůza s perlovými knoflíčky, Mango, 799 Kč. Košile s perlovými knoflíky na manžetách, Zara, 1299 Kč

FOTO: Archiv firem

Romantické šaty s perlovými aplikacemi od výstřihu až k dolnímu lemu jsou ideální volbou, jste-li zatvrzelou fanynkou romantiky. Tylové vrstvené sukně obsypané perličkovými aplikacemi prostě nejde přehlédnout. A pokud vám je to málo, není nic jednoduššího než si nazout pořádně vysoké podpatky rovněž ozdobené kulatou perleťovou nádherou.

Šaty pošité perlami, Little Mistress, info o ceně v obchodě. Sandály, Mango, 1699 Kč. Šaty s tylovým sedlem a perlami, Mohito, 999 Kč

FOTO: Archiv firem

Zdánlivě neslučitelná souhra strohé džínoviny a luxusem oplývajících perel vypadá efektně, a přitom velice jemně. Drobné perlové motivy, nebo jen decentní kulaté knoflíčky na volánové blůzce, vše vytváří velmi povedené propojení romantiky a hravosti.

Džíny s vysokým pasem, Topshop, 1610 Kč. Džínovina zdobená perlami a kovovými cvočky, Penney's, info o ceně v obchodě. Džínová bunda do pasu, Primark, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Na botách by perly ještě nedávno nikdo nehledal. Letos se usídlily i tam, a zcela neobvykle i na kontroverzních nazouvacích pantoflích. Kožešiny a blyštivé aplikace i tento ryze sportovní prvek povznesly mezi módní must have tohoto roku. Nazujte je k šatům nebo roztrhaným džínám a budete za módní guru léta.

Pantofle s perlami dobře doplňují světlý nebo bílý denim, New Look, info o ceně v obchodě. Páskové pantofle s perlami, Zara, 999 Kč. Plastové pantofle s kožešinou a perlami, River Island, info o ceně v obchodě. Sandály s aplikacemi, Office Shoes, 990 Kč

FOTO: Archiv firem

Velice líbivou variaci tvoří perly ve spojení s tělovými a pudrovými tóny. Jejich přítomnost zpestří lesklé i matné povrchy, často jsou kombinovány i s dalšími blýskavými aplikacemi z kovu či imitací drahokamů a moc jim to spolu sluší. Zkrátka oslnivá podívaná doslova na každém kroku.

Lodičky na jehle, Debenhams, 2999 Kč. Náhrdelník, Reserved, 129 Kč. Psaníčko, Next, 1920 Kč. Kabelka s řetízkovým uchem, Very, info o ceně v obchodě. Modrá kabelka s perlami, Topshop, 810 Kč

FOTO: Archiv firem

Užít si perly a jejich imitace ale lze i bez pořizování nejnovějších výstřelků módy. Stále jsou in i jako decentní detaily náušnic či náhrdelníků, najdete je i jako drobný, ale zdobný prvek přívěsků, kterými můžete ozdobit třeba kabelku.

Náušnice, Folli Follie, 1600 Kč. Sukně s perličkami, Topshop, 1220 Kč. Přívěsek, Mohito, 149 Kč. Korzetový top s perlovými aplikacemi a štrasem, Asos, 1499 Kč

FOTO: Archiv firem