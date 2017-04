Postup: Z citrónu vymačkáme šťávu do skleněné nebo keramické mísy a pak z něj odkrojíme asi polovinu kůry, ale pouze žlutou část. Kůru nakrájíme na velmi tenké nudličky. Česnek oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Lístky ze dvou třetin rozmarýnu nasekáme. Vše promícháme v míse s citrónovou šťávou, vínem a 3 lžícemi olivového oleje, do marinády vložíme maso. Přelijme marinádou i shora (což ještě v průběhu marinování několikrát zopakujeme, nebo maso po čase otočíme), mísu přikryjeme folií na potraviny a dáme na 24 hodin do chladničky. Druhý den maso vyndáme, necháme okapat marinádu, osolíme a opepřeme. Položíme do pekáčku a potřeme zbytkem olivového oleje. Přikryjeme poklicí nebo alobalem, dáme do dolní části studené trouby, troubu zapneme a necháme dojít až k teplotě 200 °C. Poté pečeme 20 minut. Poté přidáme cibule nakrájené na čtvrtiny, rozpůlená rajčata a polovinu marinády, opět zakryjeme. Snížíme teplotu na 160 °C, pečeme další hodinu a půl za občasného polévání marinádou a přelévání vypečenou šťávou. Nakonec dopečeme dozlatova již odkryté. Postup na brambory: Brambory oloupeme, nakrájíme na větší kostky nebo měsíčky, dáme do misky, přilejeme olivový olej, přisypeme koření a sůl. Přidáme celé stroužky česneku, zbavené horní slupky a kořínku. Takto pečený česnek krásně zesládne a nespálí se. Všechno promícháme, aby se brambory obalily směsí a kořením. Do pekáčku dáme na dno papír na pečení. Na něj nasypeme brambory s česnekem, pečeme v troubě asi hodinu při 160 °C. Prvních třicet minut necháme zakryté alobalem nebo poklicí, na druhou polovinu je odkryjeme.