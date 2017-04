Nevyspala jste se do růžova? Nevadí, stačí do své skříně pustit oblečení v růžové barvě, které dokáže rozzářit pleť i zlepšit náladu. Vyberte si takový kousek, který vám zapadne do šatníku a zároveň ho probudí z tmavých zimních barev.

Do práce i na nedělní brunch

Pokud hledáte inspiraci, co si obléknout do práce nebo na pozdní nedělní snídani s přáteli, poohlédněte se po delší sukni v růžové barvě. Ta je sama o sobě tak výrazná, že ji stačí doplnit bílou košilí nebo topem, který vlastní v šatníku snad každá z nás.

Na nohy nasaďte slipony nebo tenisky, přes rameno přehoďte kabelku ve stejné barvě. Tím docílíte sladěného looku, který je pohodlný a trendy!

Podprsenka, Stradivarius, 399 Kč. Kabelka, F&F, 549 Kč. Halenka, Stradivarius, 449 Kč. Sukně, Zoot, 939 Kč. Boty, Zara, 999 Kč

FOTO: Archiv firem

Milovnice růžové



Pokud se řídíte heslem, že růžové není nikdy dost, tak není nic snazšího než si pořídit vlastní kostým v této barvě. Stačí si koupit výrazné růžové kalhoty s potiskem a doplnit je sakem ve stejném odstínu.

Aktuálním trendem jsou volnější saka v prodloužené délce, která působí lichotivě vůči postavě. Jednoduché tričko nebo halenku volte pokud možno v bílé barvě. Třešničkou na dortu jsou otevřené jednoduché sandálky v metalické barvě.

Tílko, H&M, 249 Kč. Sandálky, Deichmann, 699 Kč. Sako, Zara, 899 Kč. Kabelka, Stradivarius, 449 Kč. Kalhoty, Mango, 999 Kč

FOTO: Archiv firem

Na odpolední kávu i pozdní drink

Vyrážíte s kamarádkou po dlouhé době na kávu a posezení se možná protáhne až do nočních hodin? K takové příležitosti si vytipujte outfit, ve kterém můžete vyrazit jak do kavárny, tak do klubu.

Zkusit můžete například úzké bílé kalhoty s růžovým krajkovaným topem. Na nohy nazujte tenisky v barvě kočičího zlata, do ruky zvolte malé barevné psaníčko, do kterého schováte sluneční brýle a to nejnutnější.

Tričko, Zara, 899 Kč. Kabelka, Furla, 8000 Kč. Brýle, Mango, 499 Kč. Boty, Lacoste, info o ceně v obchodě. Kalhoty, Mango, 899 Kč

FOTO: Archiv firem

Jako princezna

Určitě si vzpomenete na českou pohádkovou Popelku, která na sobě měla dlouhé šaty v barvě červánků. Stejně něžně můžete díky této barvě vypadat i vy. Stačí si pořídit růžové šaty ve střihu, který víte, že vám sluší.

V tomto případě jde o kousek, který odhaluje ramena. Nejen díky těmto průstřihům upoutáte zaslouženou pozornost. Doplňky volte tón v tónu nebo v jiných pastelových barvách. Černou barvu doporučujeme pouze u páskových bot, v jiném případě by působila moc tvrdě.

Kabelka, Coccinelle, 7749 Kč. Boty, Stradivarius, 999 Kč. Náušnice, Pandora, 2190 Kč. Prstýnek, Pandora, 2890 Kč. Šaty, Zoot, 839 Kč

FOTO: Archiv firem