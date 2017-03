Možná to máte stejně – neustále se sama sebe ptám, co vlastně muži chtějí? Jak by taková ideální žena měla vypadat? Jako svobodomyslná a neuchopitelná Carrie Bradshawová ze Sexu ve městě? Nebo snad chtějí pohádkovou hrdinku, která čeká na prince a je schopna pro něj obětovat i svůj život? Co jiného taky člověk může probírat s kamarádkami nad skleničkou vína, že?

Jenže s mužským pokolením to není jednoduché, a proto se ani jednoduché odpovědi nedočkáme. Každý muž chce totiž něco jiného. Jeden hledá ženu, která se postará o rodinu, druhý chce sečtělou dámu, další dobrodružku a jiný zase krásku z časopisu.

Má tedy cenu hledat nějaký ten zlatý střed a držet se ho? Nebo to je všechno jen sázka do loterie, otázka štěstí, jestli narazíme zrovna na toho, který ocení právě nás? No, ona to ta příroda dobře zařídila, v rámci genové rozmanitosti opravdu nejsme přes kopírák, ale každý by měl mít teoreticky šanci najít svůj „ideální“ protějšek.

Přesto jsou některé univerzální ženské kvality, které muži ocení, a nám jejich zařazení do života vlastně neuškodí.

Po čem touží muži?



Škoda, že nemáme možnost nahlédnout do mužských myslí tak, jak se to s ženami povedlo fešákovi Melu Gibsonovi ve filmu Po čem ženy touží. Bylo by to jednodušší, vidět jim do hlav a zařídit se přesně podle toho. V praxi nám ale nezbývá než čerpat z náznaků, které nám muži na prvních schůzkách dávají.

Ovšem i z Hollywoodu můžeme někdy vysoustružit něco pro nás zajímavého a užitečného. Vezměte si třeba film The Ugly Truth (v češtině pod názvem Chceš mě, chci tě) s neuvěřitelně charismatickým Gerardem Butlerem. Něco jsme od něj převzali, upravili a doplnili ještě odbornými vyjádřeními. Vznikl návod na ženu, která je ideální. Nejen pro svého muže, ale hlavně pro sebe.

1. Nenechte se zadupat do země, ale ...



Ideální žena není ta, která splní každé mužovo přání nebo se rozkrájí pro celé příbuzenstvo, aby jí samotné nakonec zbyla jen únava a stres. Naopak ideální žena má čas na sebe a své koníčky. Podle odbornice by se taková žena neměla podřizovat ve všem muži nebo rodině. „Nedovolí muži, aby ji ponižoval, zesměšňoval. Ideální žena zná svou cenu a přijímá i své nedokonalosti,“ vysvětluje terapeutka pro rodiny a mezilidské vztahy Mgr. Lucie Mucalová.

Ženská emancipace měla mít své hranice.

Pozor ale, ve vztahu není dobré myslet jen na sebe. Někteří muži se špatně vyrovnávají s úspěchem své ženy, mnohdy ztrácejí tu svou „mužskou a živitelskou“ sílu. „Myslím si, že žena může být samostatná, ale ne až tak moc. Její muž by měl mít pocit, že jí může nastavit své rameno, i když to vlastně bude pro něj jen naoko,“ říká psychoterapeutka Lenka Mokrová, která již 15 let žije ve spokojeném svazku a radí ostatním ženám, jak uspět v manželství.

Ona by totiž i ženská emancipace měla mít své hranice. Jakmile svému muži dáme najevo, že ho nepotřebujeme, že vše zvládáme samy, nemůžeme od něj nakonec očekávat, že se za nás v kritické situaci postaví. Nemůže totiž vědět, jestli je to právě ta situace, kdy nám může pomoci.

„Muž se tak začne ztrácet a nakonec si najde někoho, kdo mu dá větší jistotu. Muži totiž nejsou schopni reagovat na náznaky. Je s nimi potřeba komunikovat jasně a přesně. A navíc, od přírody jsou nastaveni, že se o vás budou starat,“ dodává ještě psychoterapeutka. Můžeme se tedy věnovat samy sobě, pracovat, vzdělávat se a růst, ale vždy si musíme uvědomit, že žijeme ve vztahu a ten potřebuje kompromisy. Z obou stran.

2. Nepodceňujte přitažlivost



Někdo to zná jako lásku na první pohled. I když se můžeme přít, jestli existuje, nebo ne, pravda je taková, že muži jsou od přírody vizuální tvorové. První dojem je proto ten nejdůležitější. Nikdy už nedostanete u jednoho muže druhou šanci udělat znovu první dojem. Těžko se muž může na začátku vztahu zamilovat do vaší osobnosti.

Ovšem zdaleka nejde jen o krášlení. „Ideální žena se stará o své tělo nejen zvenku, ale také zevnitř. Není dobré neustále se kritizovat nebo ponižovat. To, jak se cítíme uvnitř, vyplouvá na povrch. Pokud tedy milujeme své tělo, věříme si, cítíme se sexy, pak tak působíme i na povrchu,“ vysvětluje Lucie Mucalová.

Ideální žena je prostě krásná přirozeně.

A jak tedy podle mužů vypadá ideální žena? Je usměvavá, ženská a vždy upravená. Nic víc. Žádná velká prsa nebo vysportovaný zadek? To jsou v podstatě drobnosti, které má každý muž nastaveny jinak. Ideální žena je prostě krásná přirozeně.

S přitažlivostí souvisí také sex a chemie mezi páry. Ta by měla fungovat od prvního okamžiku. A pozor! Z přitažlivosti a sexu nikdy nedělejte zbraň a prostředek v boji. Zapomeňte na věty typu: „Budeme se milovat, až to uděláš.“ Tohle může obecně fungovat jen u mužů na vás naprosto závislých, nebo jen na chvíli. Jednou, dvakrát. Pak se muž zatvrdí a vyrazí na zálety.

Pro muže je sexuální styk v manželství důležitý. Je proto dobré s ním komunikovat a sjednotit četnost vašich sexuálních kontaktů ke spokojenosti obou. Zase jsme tedy u důležitého kompromisu a komunikace.

3. Věnujte mu pozornost



My ženy si často stěžujeme, že o nás partner nejeví příliš zájmu. Nevynese smetí, nepochválí nový účes, nevšimne si uklizeného domu, nezvedá prkénko na záchodě. Ale sáhněte si do svědomí, kdy jste naposledy pochválila svého partnera vy? Podle statistik až 55 procent mužů trpí nedostatkem obdivu!

Muži potřebují pozitivní motivaci.

„Není třeba chválit muže každý den několikrát, ale vybrat si situace, za které si zaslouží pochválit,“ vysvětluje MUDr. Mokrová. Chodí manžel pozdě z práce a jednou přijde dřív? Šup s pochvalou. Nejde na nohejbal, aby byl s vámi, hned mu přihoďte obdiv za to, že chce být s rodinou.

Metoda cukru a biče není v tomto případě příliš vhodná. Muži potřebují pozitivní motivaci. No představte si to – s prominutím – u psů. Jedině lákavou odměnou ho naučíte, aby s radostí dělal to, co vás těší. „A zároveň se pro ně stanete ideální ženou, protože ve společnosti jiných mužů to budou oni, kdo se svěří, že ta jejich žena je jejich chováním úplně unešená,“ směje se odbornice.

4. Smíchem to zachráníte

A jsme zase u jádra věci – tedy u mužského ega! Podle posledních výzkumů muži opravdu milují, když se smějete jejich vtipům, když je překvapujete a nesnažíte se je změnit. Mnoho žen vám jistě potvrdí, že muži se v některých věcech nemění a nevyvíjejí. Mnohokrát jsou to děti v dospělém těle. Sice nás to štve, ale na druhou stranu je to i to, co nás na nich přitahuje. A proto je dobré najít si takového, který vám vyhovuje i se svými nedostatky.

Nezapomeňte ale, že přehnané předstírání, a to i smíchu, je cestou do pekel. „Muž vedle vás by měl být naladěn na stejnou vlnu a mělo by vám s ním být do smíchu přirozeně,“ připomíná Lucie Mucalová.

A když už jsme u šimrání mužského ega – pánům dokonce dělá dobře i to, když trochu žárlíte. „Tady je namístě najít ideální kombinaci výše zmíněných bodů pro vašeho partnera. Ani žárlení by se nemělo přehánět, stejně tak pozornost v podobě telefonátů nebo SMS,“ varuje psychoterapeutka. Každopádně není dobré jít za hranice svého vlastního já.

5. Inteligence a domácí pohoda

Ačkoli si možná myslíte, že vás muži neposlouchají, když jim něco vyprávíte, a myslí jen na sex, opak je pravdou. I muži si chtějí se svou ženou povídat. Možná ne tak často (vysvětlení je prý přímo vědecké: ženy za den řeknou zhruba 7000 slov, zatímco muži jen 2000), ale chtějí. Komunikace je obousměrný ukazatel fungujícího vztahu. Pokud si dva lidé mají o čem povídat, pak je nakročeno k úspěchu.

„Muži sice chtějí atraktivní a úspěšnou ženu, ale rozhodně nepotřebují jen smějící se obrázek. Pro vážný vztah a založení rodiny chtějí ženu, se kterou je jim dobře i doma,“ radí doktorka Mokrová. Takže kromě erotické výzvy muž potřebuje doma i někoho, komu se svěří se svými starostmi, ke komu se přitulí a kdo se o něj postará, když mu není dobře.

Existuje vůbec ideální žena?



No, jak jsme řekli, vlastně neexistuje. To je aspoň v obecném měřítku jasné. „Nedělejte si hlavu s tím, že vám něco z balíčku ideální ženy chybí. Zamyslete se nad tím, co je důležité, a to se pokuste změnit. Staňte se ideální ženou sama pro sebe a to stejné budete vyzařovat i k těm ostatním,“ říká závěrem Lucie Mucalová.

Důležité v tomto směru ale je najít sama sebe a najít to, co vás dělá šťastnou. A to vás udělá i ideální v očích partnera po vašem boku. Vyplatí se totiž každý den budovat ten nejcennější vztah na světě, a to vztah sama k sobě.

Ideální žena…